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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۴

پس از پیروزی در دربی؛

شانس بالای استقلال برای میزبانی در نیمه نهایی جام حذفی

شانس بالای استقلال برای میزبانی در نیمه نهایی جام حذفی

استقلال که با پیروزی در دربی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی رسید، شانس بسیار بالایی برای میزبانی در مرحله نیمه نهایی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال موفق شد در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور رقیب سنتی خود پرسپولیس را شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یابد.

به جز استقلال، حضور تیم‌های گل گهر و فولاد نیز در مرحله نیمه نهایی قطعی شد و برنده دیدار تیم‌های ملوان و خیبر خرم آباد نیز به این جمع اضافه می‌شود.

با توجه به اینکه استقلال در مرحله یک چهارم میهمان بوده و دو تیم فولاد و گل گهر نیز در خانه خود به میدان رفته و پیروز شدند، استقلال در صورت برخورد با یکی از این دو تیم در مرحله نیمه نهایی حتماً میزبان خواهد بود. در صورت صعود ملوان به مرحله نیمه نهایی و برخورد احتمالی آبی پوشان با این تیم، باز هم استقلال میزبان خواهد بود و بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

تنها در صورت صعود خیبر خرم آباد به مرحله نیمه نهایی و برخورد این تیم با استقلال، قرعه میزبان و میهمان را در آن بازی مشخص خواهد کرد و این نشان می‌دهد آبی پوشان شانس بسیار بالایی برای میزبانی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی دارند.

کد مطلب 5258962

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      3 2
      پاسخ
      ازهم اکنون طرف داران پرسخولیس دربوق کرنا می‌دمند که آهای استقلال خوش شانس است چابکی تا این جا بالا آمده حالا ببینیم که مدیران و مربیان تیم مثلا بدون حاشیه پرسپوخیس چگونه جو راعلیه استقلال متشنج میکنند مانند فینال پارسال قبل از فینال از حسادت میگفتند چرا داور فینال فلانی است چرا بازی درمشهد است وچرا

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