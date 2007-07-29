به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور حج و زیارت صدا و سیما اعلام کرد مستند 40 دقیقه‌ای "من همان شبان عاشقم" با تلفیق داستان موسی و شبان و هفت شهر عشق عطار نیشابوری به گونه‌ای امروزین به مسئله سلوک معنوی سفر حج می‌پردازد و لحظه‌های بکر و ناب خلوت زائران شریف‌ترین قطعه از خاک زمین را به تصویر می‌کشد.

حاتمی‌کیا و گروه تولید این مستند تلویزیونی در حال حاضر در مدینه منوره به سر می‌برند. فیلمساز سرشناس ایرانی مجموعه تلویزیونی "حلقه سبز" را برای شبکه سه سیما ساخته که پائیز امسال روی آنتن تلویزیون می‌رود. وی در حال ساخت مستندی برای شبکه دو است و فیلم سینمایی "دعوت" را هم پس از پایان پروژه‌های تلویزیونی خود می‌سازد.