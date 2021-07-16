نقش حوزه‌ علمیه در ارتقاء جایگاه دستگاه عدلیه

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسن حسنی: رئیس جدید قوه قضائیه در دومین سفر استانی خود صبح امروز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ برای دیدار با مراجع عظام تقلید و اعضای جامعه مدرسین به قم سفر کرد که در بدو ورود به این استان به زیارت حرم حضرت معصومه (س) رفت و پس از ادای احترام به مقام شامخ علمای ربانی مدفون در جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره رئیس اسبق قوه قضائیه به دیدار آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) رفت.
آیت الله سعیدی در این دیدار ضمن گلایه از سهم خواهی جریانهای سیاسی از انقلاب گفت که خطوط و جریانهایی که بعد از پیروزی انقلاب به صحنه آمدند و سهمخواهی کردند باید بدانند در روز قیامت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
وی خدمت به نظام اسلامی را ارزشمند خواند و افزود: ما هر چقدر به نظام خدمت کنیم در حقیقت برای ظهور امام زمان (عج) زمینهسازی کردهایم.
لزوم رویکرد حکومتی برای قضات انقلابی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مسئله قضا از مهمترین موضوعات نظام اسلامی و بر دوش روحانیت است، گفت: امیدواریم بتوانیم جذب بیشتری از حوزههای علمیه داشته باشیم و این توقع ماست که قضات انقلابی و با دید حکومتی داشته باشیم تا این افراد قوه قضائیه را در تراز گام دوم جمهوری اسلامی قرار دهند و تجربه نشان داده است که هر جا که از روحانیون آشنا به مسائل روز استفاده میکنیم نتیجه مطلوبتری را شاهد هستیم.
در دیدار رئیس قوه قضائیه با آیت الله نوری همدانی، این مرجع تقلید از پایداری و استقامت در مسیر حق و عدالت و برخورداری از قاطعیت بهعنوان ویژگیهای قاضی یاد کرد و تصریح کرد: کسی که قضاوت میکند باید متقی و صبور باشد تا در برابر ناملایمات، حکمش را تغییر ندهد و در برابر امیال دنیوی سست نشود.
گلایه از کم توجهی به حوزههای علمیه
آیت الله نوری همدانی با استقبال از اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات از حوزههای علمیه، از فعالیت برای جریانها که باعث کم توجهی به حوزه شدهاند ابراز تأسف کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای نیز در این دیدار از مراجع، علما و حوزههای علمیه خواست که قوه قضائیه و دیگر دستگاههای حاکمیتی را در حل این مسائل نوظهور یاری دهند.
وی بر همین اساس از مراجع، علما و حوزهها خواست که هم درباره انطباق مسیر قضا بر مدار شرع، تحقیق و مطالعه کنند و هم تمهیداتی برای تربیت روحانیون فاضل و مستعد و دارای روحیه انقلابی برای ورود به دستگاه قضا بیاندیشند.
امنیت قضائی اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
دیدار بعدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با آیت الله سبحانی بود. آیت الله سبحانی در این دیدار با استقبال از تلاشهای دستگاه قضا برای حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: باید سرمایههای خارج کشور را به سمت داخل جذب و امنیت قضائی و اقتصادی در کشور فراهم شود.
این مرجع تقلید همچنین از آمادگی خود برای پاسخگویی به سوالات ارجاعی دستگاه قضا که نیازمند نظر فقهی مراجع است، خبر داد و گفت: ما سعی میکنیم به سوالات فقهی شما پاسخ دهیم تا شما هم شب و روز برای رفع مشکلات معیشتی و امنیتی کار کنید.
رئیس دستگاه قضا نیز در این دیدار بر کارآمدی استفتا در حل برخی مسائل پیچیده فقهی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس تلاش میکند تا مشکلات عرصه اقتصادی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان با کمک خودشان حل شود.
وی با بیان اینکه عدهای به خاطر شرایط بازار متضرر شده و عدهای نمیتوانند سرمایهگذاری کنند، تصریح کرد: دستگاه قضا با مفسدانی که برای سقوط بازار برنامهریزی میکنند، مانند کسانی که اقدام به جنگ اقتصادی میکنند برخورد خواهد کرد.
ریشهکنی انواع ربا در جامعه
ربا موضوع اصلی دیدار رئیس قوه قضائیه با آیتالله علوی گرگانی بود. آیتالله علوی گرگانی در این دیدار با تبریک انتصاب حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت مهم گفت: انتظار داریم دستگاه قضا ربا را از جامعه اسلامی حذف کند.
این مرجع تقلید شیعیان با ابراز تأسف از تغییر نام ربا در جامعه گفت: متأسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضائی باید با تمام توان در رفع این آسیب تلاش کند.
دیدار با آیت الله مکارم شیرازی برنامه بعدی رئیس دستگاه قضا بود. آیت الله مکارم شیرازی قوه قضائیه را قدرتمندترین نهاد جمهوری اسلامی دانست و افزود: قوه قضائیه قویترین قوههاست زیرا قوای دیگر مثل این قوه نمیتوانند مقصودشان را عملی کنند.
آیت الله مکارم شیرازی یکی از مشکلات کشور را روند طولانی تصویب قوانین بیان کرد و افزود: دولت و مجلس تا قانونی را تصویب و در واقع ریلگذاری نکند، نمیتوانند کاری کنند و مجلس هم به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد و فرایند تصویب و ابلاغ قوانین هم روندی طولانی است.
رایزنی با دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی
وی ادامه داد: قوه قضائیه اما این قدرت و اختیار را دارد که جلوی فساد و مفسدین را بگیرد و حکم صادر کند و این مسأله خیلی مهم است و باید از این توان و ظرفیت حداکثر بهره را ببرید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات مردم به ویژه مسائلی که در حوزه قضائی برای آنها وجود دارد، از هم افزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید برای حل این مشکلات سخن گفت.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه، کارآمدی دستگاه قضا را افزایش داده و با کاهش فرآیند دادرسی و هزینههای آن اعتماد از دست رفته را به مردم برگردانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش علما و حوزههای علمیه در تربیت کادر مورد نیاز قضائی تاکید کرد: امروز با پدیدههای نوظهور و پیچیدهای در عرصه حقوقی و قضائی مواجهیم که باید با اجتهاد مستمر، برای آنها پاسخهای متناسب پیدا کنیم.
دیدار با آیتالله صافی گلپایگانی نیز از دیگر برنامههای حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سفر یک روزه به قم بود که این مرجع تقلید با عظیم و سنگین خواندن مسئولیت دستگاه قضا گفت: قضاوت شأن حضرت علی (ع) بوده و انشاءالله شما هم باید با اقتدا به ایشان در این مسیر حرکت کنید.
کمک دستگاه قضا به حل مشکل ناتوانی بدهکاران
آیتالله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید به نحوی عمل کند که بدهکاران و کسانی که واقعاً در عسر هستند حبس نشوند، افزود: باید شرایطی فراهم شود که این بدهکاران با آسایش بتوانند دین خود را ادا کنند.
این مرجع تقلید از رویکرد دستگاه قضا در خصوص بدهکاران مهریه نیز تقدیر کرد و گفت: الحمدالله برای حل مشکل بدهکاران مهریه کارهای خوبی انجام شده تا افراد به دلیل بدهی مهریه به زندان نروند.
محسنی اژهای در این دیدار با تبیین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی خواستار حمایت و مساعدت علما و حوزههای علمیه برای پیشبرد مأموریتهای این قوه شد.
وی گفت: بار سنگین دستگاه قضا جز با عنایت خاصه الهی و کمک اولیای خدا به مقصد نمیرسد.
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