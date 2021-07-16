قوه قضائیه قاطعانه با فساد مقابله کند/ ضرورت کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مکارم شیرازی پیش از ظهر جمعه در دیدار رئیس قوه قضائیه با تبریک انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه، برای وی در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
این مرجع تقلید با اشاره به صفات و خصوصیات رئیس دستگاه قضا و ذکر اهمیت اجرای عدالت در جامعه، تصریح کرد: شجاعت و برخورداری از تجربه از لوازم اصلی اجرای عدالت و امورات مهم قوه قضائیه است.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به توانمندیها و سوابق مدیریتی حجتالاسلام محسنی اژهای در بخشهای مختلف قضائی خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه گفت: جنابعالی بحمدالله تجربه موفقی در امر قضا دارید و از حمایت مقام معظم رهبری هم برخوردارید و اسباب کار هم برای شما فراهم هست و این شجاعت، حمایت و برنامهها باعث موفقیت حضرتعالی خواهد شد.
وی ادامه داد: ماورای همه اینها دعای مخلصان است که پشتوانه شماست و این دعا خیلی اثر دارد و ماهم دعا میکنیم این قوه قضائیه موفق بشود و آبرومند شود و مردم رضایت داشته باشند.
این مرجع تقلید عظام در ادامه با تجلیل از زحمات و تلاشهای آیتالله رئیسی در رأس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: آیتالله رئیسی اقدامات خوبی در قوه قضائیه انجام دادند که میتواند بستر خوبی برای تداوم این مسیر باشد.
آیتالله مکارم شیرازی در ادامه سخنانش اظهار داشت: قوه قضائیه قویترین قوههاست؛ زیرا قوای دیگر مثل این قوه نمیتوانند مقصودشان را عملی کنند.
آیتالله مکارم شیرازی در تبیین این موضوع تصریح کرد: دولت تا مجلس قانونی را تصویب و در واقع ریلگذاری نکند، نمیتواند کاری کند و مجلس هم به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد و فرایند تصویب و ابلاغ قوانین هم روندی طولانی است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه اما این قدرت و اختیار را دارد که جلوی فساد و مفسدین را بگیرد و حکم صادر کند و این مسأله خیلی مهم است و باید از این توان و ظرفیت حداکثر بهره را ببرید.
این مرجع تقلید در عین حال خاطر نشان کرد که موانعی هم بر سر راه قوه قضائیه وجود دارد که بعضی از آنها قابل رفع و برخی نیز لاینحل هستند.
آیتالله مکارم شیرازی یکی از موانع قابل رفع که تأثیر خوبی هم در بهبود عملکرد دستگاه قضا و افزایش رضایت عمومی دارد را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: اگر مدت دادرسی و تشریفات رسیدگی به پروندهها طوری کوتاه شود که مردم نتیجه کار را سریعتر ببینند، موجب رضایت خدا و بندگان خدا خواهد شد.
این مرجع تقلید عظام همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاکید کرد و گفت که باید جلوی قاچاق و رانتخواری گرفته شود.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم مسیر تحول و تعالی دستگاه قضا، کارهایی صورت گیرد که اعتماد مردم به مجموعه نظام روز به روز افزایش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای نیز دراین دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با آیتالله مکارم شیرازی به تبیین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی پرداخت و تأکید کرد در دوره مسئولیت خود مسیر طی شده برای شکلگیری دستگاه قضائی در تراز اسلامی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات مردم به ویژه مسائلی که در حوزه قضائی برای آنها وجود دارد، از هم افزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید برای حل این مشکلات سخن گفت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: امیدواریم بتوانیم با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه، کارآمدی دستگاه قضا را افزایش داده و با کاهش فرآیند دادرسی و هزینههای آن اعتماد از دست رفته را به مردم برگردانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش علما و حوزههای علمیه در تربیت کادر مورد نیاز قضائی تاکید کرد: امروز با پدیدههای نوظهور و پیچیدهای در عرصه حقوقی و قضائی مواجهیم که باید با اجتهاد مستمر، برای آنها پاسخهای متناسب پیدا کنیم.
نظر شما