صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام رسالت شورای نگهبان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس معصومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رویان در مسجد جامع این شهر با بیان اینکه امام باقر علیه السلام توانست از درگیری و اختلاف بین بنی‌امیه و بنی‌عباس استفاده کند تا اولاً با ایجاد وحدت بین مسلمانان، انقلاب فرهنگی و علمی را ایجاد کند، بیان کرد: از این بابت ایشان ملقب به باقرالعلوم شد به طوری که در تداوم این انقلاب علمی، امام صادق علیه السلام دارای چهار هزار شاگرد بود، ثانیاً توالی یک قرن ممنوعیت نقل حدیث و کتاب را جبران کرد ولذا این امام همام همچنین اسلام ناب را به دنیا معرفی کرد.

وی افزود: نماز عید قربان به تناسب حج یک عید سیاسی و عبادی است که بُعد سیاستش بر بُعد عبادتش رجحان دارد از سوی دیگر باید گفت عید فطر تنها بعد عبادی دارد اما عید غدیر است که بعد سیاسی دارد چون مسئله ولایت و سرپرستی دین و حاکمیت دینی را مطرح می‌کند.

امام جمعه رویان بیان کرد: شورای نگهبان دیدگاه بلند صیانت از اسلام و جمهوریت نظام را پاسداری می‌کند و درباره پیشینه آن باید گفت، شیخ فضل الله نوری موضوع نظارت علما بر قوانین وضع شده توسط مجلس را پیشنهاد کرد که به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید و نظارت علما بر قوانین قانونی شد.

معصومی بیان کرد: تلاش‌های شیخ فضل الله سبب شد تا مراجع تقلید شیعه ۲۰ نفر از فقها را اعلام تا مجلس از میان آن‌ها پنج نفری که خارج از مجلس بودند را دعوت و نظارت قبل از تصویب قوانین در مجلس وارد کنند تا قوانین را با شریعت تطبیق دهند و اگر شبهه‌ای ایجاد شد سایر مراجع درباره آن نظر دهند چیزی که اساساً در دوره سیاه پهلوی عملی نشد.

وی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب نظارت علما بر قوانین کشور به طور جدی دنبال و به صورت شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۵۹ با حکم امام خمینی (ره) و با حضور شش نفر رسمیت یافت و از این منظر باید شورای نگهبان را عامل صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام دانست.