️بارش های موسمی و سیلاب در ۳ استان/ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور، افزود: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع سیل در ۱۱ استان، پایگاه‌ها و شعب و عوامل امدادی هلال احمر در این استان‌ها به حالت آماده باش درآمدند. بارش‌ها از روز گذشته آغاز و موجب سیل و آبگرفتگی در ۳ استان شده است. در استان آذربایجان شرقی بر اثر سیل یک مرد ۸۰ ساله در شهرستان اسکو جان باخت، همچنین یک تیم از امدادگران هم در حال ارزیابی خسارات سیل در این استان هستند.

وی گفت: دو شهر و ۸ روستا در شهرستان‌های ارومیه، سلماس و خوی از سیل متأثر شدند که علاوه بر ارزیابی امدادگران از مناطق متأثر از سیل، ۲ خانه هم از آب تخلیه شد. در استان سیستان و بلوچستان ۴۳ روستا در شهرستان‌های سرباز، چابهار و قصر قند دچار سیل و آبگرفتگی بوده که در این مناطق ۱۶ نفر امدادرسانی و اسکان داده شدند، امدادرسانی در شهرستان سرباز نیز ادامه دارد. سایر مناطق دچار آبگرفتگی جزئی یا انسداد راه‌های ارتباطی شده‌اند.

وی افزود: استان‌ گلستان بدون مداخلات جوی بوده، کرمان وزش باد شدید و هرمزگان بارش باران داشته که هیچ کدام نیاز به امدادرسانی نداشته‌اند.