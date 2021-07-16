به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته خیرآباد ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)، اظهار داشت: از فعالیت‌های ویژه امام باقر علیه السلام جهاد علمی بود اگر نبود مبارزات علمی امام باقر و صادق علیهم السلام امروز از اسلام ناب محمدی خبری نبود.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم، گفت: نقش شورای نگهبان نقش ویژه ای است که کار تطبیق مصوبات مجلس بر شرع را دارد، تمام مصوبات و احکامی که مجلس تصویب می‌کند باید شرعی باشد که این از وظایف شورای نگهبان است، از طرفی صحت انتخابات و داشتن شرایط لازم برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از وظایف شورای نگهبان است.

امام جمعه خیرآباد افزود: عده‌ای که تاکنون چند مرتبه بوسیله شورای نگهبان تأیید شده اند و وظایف خطیری بر عهده داشته اند امروز به علت برخورد قانونی شورای نگهبان با داوطلبان ریاست جمهوری و بعضاً مجلس به شورای نگهبان حمله می‌کنند امروز یکی از مشکلات ما انتخابات شورای شهر است که متأسفانه مشکلاتی را ایجاد کرده است از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود و انتظار می‌رود که برای انتخابات شورای شهر و روستا قوانین و شرایط لازم و مفید را وضع نمایند.

طزری گفت: کمتر از بیست روز تا استقرار دولت جدید زمان باقی مانده است آنچه مهم می‌باشد و باید رعایت شود آنست که عده‌ای که تا دیروز چیزی از مشکلات مردم می‌دانستند و یا مشکلات مردم را در دوچرخه سواری زنان و رفع حصر فتنه گران و یا رفع فیلترینگ و آزادی فضای مجازی می‌دانستند و مشکلات اقتصادی را اولویت چندم می‌دانستند هیچ گونه مطالبه گری درباره مشکلات اقتصادی نداشتند امروز سعی دارند با مطالبه گری مشکلات به وجود آمده در گذشته همچون آب، برق و گرانی اشتغال و مسکن در مدت زمان کوتاه، انتظارات از دولت جدید را بالا برده و چون این مشکلات کوتاه مدت قابل حل نیست دولت جدید را ناکارآمد جلوه دهند.

وی عنوان کرد: اولویت دولت جدید رونق بخشیدن به کسب و کار و معیشت مردم است اما نباید انتظار داشت این مشکلاتی که ۸ سال به وجود آمده چند ماهه و یا یک ساله برطرف شود.