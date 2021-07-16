به گزارش خبرگزاری مهر، بیگمان یکی از جدیترین دغدغههای هر متفکر اصیلی کاستن از دردها و رنجهای انسان است و از این طریق، موجبات شادکامی و آرامش او را فراهم آوردن. هر متفکری، بر پایه مبانی فکری، خود، راهی ویژه برای دستیابی به این هدف والا مییابد. اکهارت تله، به عنوان یکی از برجستهترین آموزگاران معنوی زمانه ما، از این قاعده مستثنا نیست. او بر این باور است که از راه شناختن نفس که همان هویت دروغین ماست، میتوانیم گامی بلند در جهت رهایی از رنج برداریم. ما از طریق شناختن آنچه که نیستیم، میتوانیم خود راستین خویش را بیابیم و به آرامش و شادی برسیم. ازاینروست که اکهارت تله بخش عظیمی از مساعی معنوی خود را صرف تحلیل و بررسی انواع هویتهای دروغین کرده و به خوبی نشان داده است که انسانها از راه یکیانگاری خود با افکار، احساسات، داراییها، تصویرها و نظایر آنها، به تدریج در دام هویتی دروغین گرفتار میشوند و از من راستین خود که عین آگاهی و شادی است، فاصله میگیرند و همین هویتسازی نادرست سرچشمه انواع دردها و رنجهای آنهاست.
نشست هفتگی شهرکتاب درروز سهشنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۱ صبح به سخنرانی ایرج شهبازی با عنوان «اکهارت تله و مسالهی هویت انسان» اختصاص دارد.
علاقهمندان میتوانند این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحهی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.
در این سخنرانی، پس از بحثی کوتاه درباره زندگی و آثار اکهارت تله، به تفصیل درباره مکانیسم شکلگیری هویت دروغین انسان، راه رهایی از این هویت و شیوه دستیابی به منِ راستین، سخن گفته میشود. با این امید که طرح چنین مباحثی، در زمانهای که زندگی ما از همه سو با دردها و رنجهای فراوان احاطه شده است، نور امید و فروغ شادی را بر جانهای انسانها بتاباند.
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