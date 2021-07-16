اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکل بدهکاران بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه در دیدار رئیس قوه قضائیه ضمن آرزوی موفقیت در این مسئولیت خطیر گفت: امیدوارم خدا توفیق دهد به نحوی عمل کنید که گرفتاری‌ها و مشکلات مردم حل شده و عملکرد شما موجب رضای خدا و حضرت ولی عصر (عج) باشد.

این مرجع تقلید عظام با عظیم و سنگین خواندن مسئولیت دستگاه قضا گفت: قضاوت شأن حضرت علی (ع) بوده و ان‌شاءالله شما هم باید با اقتدا به ایشان در این مسیر حرکت کنید.

آیت‌الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید به نحوی عمل کند که بدهکاران و کسانی که واقعاً در عسر هستند حبس نشوند گفت: باید شرایطی فراهم شود که این بدهکاران با آسایش بتوانند دین خود را ادا کنند.

وی با اشاره به اهمیت امر قضا و دشواری‌های این کار، گفت: قضاوت از اموری است که دقت زیادی می‌طلبد و قضات باید مراقبت کنند تبعیض در دستگاه قضائی اتفاق نیفتد که الحمدلله در جمهوری اسلامی تاکنون چنین بوده و از این به بعد هم باید روند قضائی عادلانه و به دور از تبعید پیش رود.

این مرجع تقلید از رویکرد دستگاه قضا در خصوص بدهکاران مهریه نیز تقدیر کرد و گفت: الحمدلله برای حل مشکل بدهکاران مهریه کارهای خوبی شده تا افراد به دلیل بدهی مهریه به زندان نروند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی خواستار آن شد که دستگاه قضا برای حل مشکل دیگر بدهکاران به ویژه بدهکاران بانکی که واقعاً توان مالی ندارند نیز تدبیر جدی بیاندیشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این دیدار با تبیین برنامه‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی خواستار حمایت و مساعدت علما و حوزه‌های علمیه برای پیشبرد مأموریت‌های این قوه شد.

وی گفت: بارسنگین دستگاه قضا جز با عنایت خاصه الهی و کمک اولیا خدا به مقصد نمی‌رسد.