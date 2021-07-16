شورای نگهبان خادم گمنام نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با اظهار اینکه افراد باتقوا، اغنیای واقعی در دنیا هستند، گفت: انسان با مادیات احساس غنا نمی‌کند و غنای واقعی غنای نفس است.

وی با عنوان گرامیداشت هفته بهزیستی خواستار کمک و توجه به نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و غیره شد و گفت: مددجویان این نهادها نیازمند توجه هستند.

وی با تقدیر از تشکیلات شورای نگهبان در انتخابات افزود: گمنامی در مسیر درست امری پسندیده است وانسان های وارسته سعی می‌کنند گمنام باشند و زندگی کنند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه حضرت علی (ع) یک مظلوم و خادم گمنام بوده است، افزود: متأسفانه کسانی در جهت گمنام سازی مولای متقیان عمل نکردند و از این رو باید جریان غدیر را جدی گیریم و برای بزرگداشت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی آن اقدام کنیم.

وی با تاکید براینکه فرهنگ غدیر، اهل بیت و ولایت را در خانواده‌ها پیاده کنیم، تصریح کرد: فرهنگ زندگی ما غدیری و اهل بیتی باشد و براساس الگوی اهل بیت عمل کنیم.

آیت الله لائینی باانتقاد از توهین نسبت به ساحت علامه مصباح یزدی که سردار حوزه و دانشگاه است، گفت: نباید اجازه توهین نسبت به این خادمان گمنام را دهیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران، شورای نگهبان را خادم گمنام یاد کرد و گفت: این شورا فیلتری است که اجازه نمی‌دهد افراد فاقد صلاحیت وارد بدنه نظام شوند و باید از نهاد خدمتگزار شورای نگهبان حمایت کنیم.

وی باتاکید براینکه باید ظالمان گمنام نظیر قدرت‌های استعماری را به جامعه و دنیا معرفی کنیم، گفت: اگر مردم به جنایت‌های استکبار جهانی آشنا شوند، مرگ برآمریکا شعار تمام مردم دنیا خواهد شد.