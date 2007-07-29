وزیران خارجه اسپانیا و فرانسه در بیروت دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، موراتینوس و برنارد کوشنر وزیران خارجه اسپانیا و فرانسه در فرودگاه بیروت با هم دیدار کردند.

کوشنر پس از این دیدار راهی قاهره شد.

موراتینوس قرار است در لبنان با مقام های لبنانی درباره روابط دوجانبه و کمک به این کشور گفتگو کند.

وزیر امور خارجه اسپانیا پس از دیدار با کوشنر از این ملاقات ابراز خوشحالی کرد و گفت : من نیز می خواهم در تلاش ها برای کمک به مردم لبنان در جهت برقراری آرامش کمک کنم.

وزیر خارجه اسپانیا امشب با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان دیدار خواهد کرد.