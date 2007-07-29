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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

وزیران خارجه اسپانیا و فرانسه در بیروت دیدار کردند

"میگل موراتینوس" که بعدازظهر امروز یکشنبه برای دیدار با مقامات لبنانی وارد بیروت شد، ساعتی پیش با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، موراتینوس و برنارد کوشنر وزیران خارجه اسپانیا و فرانسه در فرودگاه بیروت با هم دیدار کردند.

کوشنر پس از این دیدار راهی قاهره شد.

موراتینوس قرار است در لبنان با مقام های لبنانی درباره روابط دوجانبه و کمک به این کشور گفتگو کند.

وزیر امور خارجه اسپانیا پس از دیدار با کوشنر از این ملاقات ابراز خوشحالی کرد و گفت : من نیز می خواهم در تلاش ها برای کمک به مردم لبنان در جهت برقراری آرامش کمک کنم.

وزیر خارجه اسپانیا امشب با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 525906

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