به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مراسم قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا امروز (۲۵ تیرماه) بهصورت آنلاین برگزار شد.
این رقابتها در حالی قرار است از ۷ شهریورماه به میزبانی فیلیپین برگزار شود که با توجه به انصراف چین و ژاپن از حضور در این دوره از رقابتها، هم تاریخ برگزاری مسابقات دستخوش تغییر شد و هم با رسیدن تعداد شرکتکنندگان به ۸ تیم، مقرر شد مسابقات در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار شود.
به این ترتیب طبق قرعهکشی انجام شده، تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه دوم با تیمهای تایلند، کره جنوبی و استرالیا همگروه شد.
ملیپوشان ایران روز یکشنبه (۷ شهریورماه) در اولین تقابل خود در این رقابتها به مصاف کره جنوبی میروند. تایلند و استرالیا دیگر رقبای کشورمان هستند که تیم ملی به ترتیب در تاریخ ۸ و ۹ شهریور مقابل آنها صفآرایی خواهد کرد.
با توجه به انصراف دو تیم از حضور در مسابقات، رقابتهای قهرمانی زنان آسیا یک روز زودتر و در تاریخ ۱۳ شهریورماه به پایان میرسد.
گروهبندی مسابقات:
گروه A: فیلیپین، قزاقستان، چین تایپه، ازبکستان
گروه B: تایلند، کره جنوبی، ایران، استرالیا
برنامه بازیهای ایران:
7 شهریور (29 آگوست) : ایران- کره جنوبی
۸ شهریور (۳۰ آگوست): ایران – تایلند
۹ شهریور (۳۱ آگوست): ایران – استرالیا
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