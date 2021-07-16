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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۸

ایران حریفان خود را شناخت

قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا برگزار شد

قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا امروز انجام شد و تیم ملی زنان ایران در گروه B با تایلند، کره جنوبی و استرالیا هم‌گروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا امروز (۲۵ تیرماه) به‌صورت آنلاین برگزار شد.

این رقابت‌ها در حالی قرار است از ۷ شهریورماه به میزبانی فیلیپین برگزار شود که با توجه به انصراف چین و ژاپن از حضور در این دوره از رقابت‌ها، هم تاریخ برگزاری مسابقات دستخوش تغییر شد و هم با رسیدن تعداد شرکت‌کنندگان به ۸ تیم، مقرر شد مسابقات در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار شود.

به این ترتیب طبق قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه دوم با تیم‌های تایلند، کره جنوبی و استرالیا هم‌گروه شد.

ملی‌پوشان ایران روز یکشنبه (۷ شهریورماه) در اولین تقابل خود در این رقابت‌ها به مصاف کره جنوبی می‌روند. تایلند و استرالیا دیگر رقبای کشورمان هستند که تیم ملی به ترتیب در تاریخ ۸ و ۹ شهریور مقابل آن‌ها صف‌آرایی خواهد کرد.

با توجه به انصراف دو تیم از حضور در مسابقات، رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا یک روز زودتر و در تاریخ ۱۳ شهریورماه به پایان می‌رسد.

گروه‌بندی مسابقات:

گروه A: فیلیپین، قزاقستان، چین تایپه، ازبکستان
گروه B: تایلند، کره جنوبی، ایران، استرالیا

برنامه بازی‌های ایران:

7 شهریور (29 آگوست) : ایران- کره جنوبی
۸ شهریور (۳۰ آگوست): ایران – تایلند
۹ شهریور (۳۱ آگوست): ایران – استرالیا

کد مطلب 5259063

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