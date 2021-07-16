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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۰

سرفاصله حرکت قطارها در خط ۵ مترو تهران کاهش یافت

سرفاصله حرکت قطارها در خط ۵ مترو تهران کاهش یافت

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از کاهش سر فاصله حرکت قطارهای خط ۵ مترو تهران و حومه در ساعات اولیه بهره برداری خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداله پور نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به همراه معاونین و مدیران از پایانه مهرشهر و ایستگاه گلشهر در خط ۵ مترو تهران و حومه بازید کرد و از نزدیک در جریان روند کارهای انجام شده و مشکلات و کمبودهای خط پنج قرار گرفت.

علی عبداله پور ضمن خسته نباشید، از تلاش‌های تمامی پرسنل قدردانی کرد و گفت: با توجه به تغییر ساعت کار ادارات در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان، از روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ سرفاصله حرکت قطارها در خط ۵ کاهش می‌یابد.

وی افزود: برای جابجایی شهروندان و مسافران استان البرز از ساعت ۵:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح از ایستگاه گلشهر به سمت کرج _ تهران و همچنین از ایستگاه تهران (صادقیه) به سمت کرج-گلشهر از ساعت ۶:۰۰ تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح از ۱۵ به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرد.

عبدالله پور خاطرنشان کرد: برای رفاه حال مسافران و اینکه بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن به تهران برسند، اولین اعزام قطار از ایستگاه گلشهر در ساعت ۵:۰۰ صبح به صورت اکسپرس (تندرو) انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ادامه ارائه گزارش عملکرد مدیر ارشد خط ۵ گفت: در حال حاضر بخش نگهداری و تعمیرات به خوبی در حال کار است و بعد از ۲۲ سال بهره برداری از مترو به یک بالندگی به لحاظ خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و مسافران رسیده ایم و سر آمد شرکت‌های بهره بردار مترو در کشور هستیم و به عنوان الگو برای خیلی از شرکت‌های شناخته شده، هستیم.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات مربوط به هزینه‌ها و کمبود نقدینگی است افزود: با تمام هزینه‌هایی که در سال گذشته در خط ۵ انجام شد، درآمد حاصل شده از این خط کمتر از ۳۰ درصد بوده که با تلاش تمامی همکارانم شاهد افزایش رضایتمندی مسافران در خط ۵ بودیم.

عبدالله پور در پایان این بازدید بار دیگر از تمامی پرسنل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه قدردانی کرد و گفت: سعی داریم این بازدیدها را در تمامی خطوط انجام دهیم تا از نزدیک روند کار و مشکلات و ظرفیت‌های خطوط مترو را بررسی کنیم تا بر اساس موقعیت‌های موجود برای ادامه کار بهترین برنامه ریزی را انجام دهیم.

کد مطلب 5259064

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