تایید و تقویت شورای نگهبان حمایت از نظام محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام باقر (ع) اظهار داشت: امام باقر (ع) که از جانب پدر و مادر علوی و فاطمی است، عبادت، فضل، جود، کرم، علم و دانش، زهد و فضائل آن حضرت شهره عام و خاص است، اسلام عموماً و شیعه خصوصاً مدیون تلاش‌های علمی آن شخصیت بزرگ و شکافنده علوم است که با تشکیل محفل علمی، شاگردان برجسته زیادی تربیت نمود و در یک جمله حیات علمی و فقهی دین به برکت زحمات امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است.

امام جمعه گلستان در ادامه با اشاره به روز عرفه، روز نیایش و مناجات و دعا گفت: در اسلام دعا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ دعا اکسیر اعظم، کیمیای سعادت، آب حیات و زیباترین رابطه خلق با خالق و روح و مغز عبادت است، دعا روح انسان را طراوت می بخشد و نور امید بر آن می پاشد بدون دعا، انسان تهی و تاریک است، امید آنکه این همه که برای فعالیت با گوشی و فضای مجازی وقت می‌گذاریم، کمی هم وقت خویش را با دعا سپری کنیم که ما محتاج دعا و عنایت خدا هستیم.

نورپور با اشاره به ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان یادآور شد: شورای محترم نگهبان از نهادهای بسیار مهم و نقش آفرین نظام اسلامی و همواره مورد تائید امام و انقلاب بوده است، شورای نگهبان پاسدار قانون اسلامی و ضامن اسلامیت و سلامت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی است و در یک کلمه این نهاد مقدس نبض نظام است و لذا تقویت و تائید آن تقویت و تائید نظام است.

وی در ادامه ضمن تسلیت سالروز شهادت زائران بیت الله الحرام گفت: شهادت مهمانان خدا آن هم در حرم امن الهی توسط وهابیون آمریکایی و اسرائیلی دل همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان را به درد آورد و خباثت و شرارت وهابیت را به نمایش گذاشت که خطر وهابیت به اسلام و مسلمین از صهیونیست‌ها بیشتر است.