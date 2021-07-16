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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۳

مهر گزارش می‌دهد؛

ماجرای تزریق ۵۰۰ هزار دوز واکسن/ وعده نمکی ناکام ماند

ماجرای تزریق ۵۰۰ هزار دوز واکسن/ وعده نمکی ناکام ماند

قرار بود از شنبه گذشته روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد و به مرز ۵۰۰ هزار دوز برسد، اما آمارها این عدد را نشان نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه وزیر بهداشت وعده داد تا روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد و به مرز روزانه ۵۰۰ هزار دوز واکسن برسد، اما بعد از گذشت یک هفته از وعده وزیر، آمارها نشان می‌دهد که حداکثر تزریق روزانه واکسن در کشور، ۲۵۳ هزار دوز بوده است.

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا روز گذشته ۵ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۴۵۲ نفر در کشور دوز اول و دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۱۱ نفر دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۲۶۳ دوز رسید.

مقایسه آمارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که در روز گذشته ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ هزار و ۷۲۹ دوز تزریق نسبت به روز قبل از آن یعنی ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ انجام شده است.

در همین حال، آمار ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۲۰۳ هزار و ۸۱۸ مورد تزریق واکسن کرونا در کشور انجام شده است.

این در حالی است که ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، ۲۵۲ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده بود و ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ هم تعداد ۲۱۴ هزار و ۱۱۱ دوز تزریق انجام شده بود.

آمار روزانه در هفته گذشته نشان می‌دهد که روند افزایشی تزریق واکسن، نه تنها ادامه نیافت بلکه کاهش داشته است.

طبق نظرات متخصصین بیماری‌های عفونی، حداقل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۰ واکسینه شوند تا بتوان به شرایط ایمنی جمعی رسید.

کد مطلب 5259073

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    نظرات

    • محسن IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 1
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      وزارت بهداشت تبدیل شده به مکانی برای چپاول بیت المال. اگر اینهمه پول که در این وزارتخانه برای پرداخت حقوقهای نجومی هزینه میشود را صرف خرید واکسن کرده بودند تا الان سه مرتبه کل جمعیت واکسینه شده بود.
    • شهروز IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 1
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      نا امید کننده است...
    • کاظمی IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      1 0
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      با توجه به اینهمه دروغی که تابحال وزیر بهداشت گفته بود دوباره کول وعده ایش راغ میخورید.البته وقتی نمایندگان مجلس فقط و فقط به فکر منافع خودشان هستند وضع از این بهتر که نمیشود هیچ بدتر هم میشود.چونکه عملکرد وزرا را نمایندگان میتوانند نظارت کنند که آنها نیز به فمر موقعیت بهتر و منافع بیشتر هستند
    • ناصر IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
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      کدام وعده نمکی انجام شد که این وعده عملی شود.فقط وزیر خوشخبرهستش نمکی.فقط نمک دارد آن هم به مقدار زیاد.مسخره کرده خودش را.اصلا هم از روو نمیرود اینمهمه وعده پوچ به مردم داده

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