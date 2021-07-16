ماجرای تزریق ۵۰۰ هزار دوز واکسن/ وعده نمکی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه وزیر بهداشت وعده داد تا روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد و به مرز روزانه ۵۰۰ هزار دوز واکسن برسد، اما بعد از گذشت یک هفته از وعده وزیر، آمارها نشان می‌دهد که حداکثر تزریق روزانه واکسن در کشور، ۲۵۳ هزار دوز بوده است.

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا روز گذشته ۵ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۴۵۲ نفر در کشور دوز اول و دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۱۱ نفر دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۲۶۳ دوز رسید.

مقایسه آمارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که در روز گذشته ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ هزار و ۷۲۹ دوز تزریق نسبت به روز قبل از آن یعنی ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ انجام شده است.

در همین حال، آمار ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۲۰۳ هزار و ۸۱۸ مورد تزریق واکسن کرونا در کشور انجام شده است.

این در حالی است که ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، ۲۵۲ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده بود و ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ هم تعداد ۲۱۴ هزار و ۱۱۱ دوز تزریق انجام شده بود.

آمار روزانه در هفته گذشته نشان می‌دهد که روند افزایشی تزریق واکسن، نه تنها ادامه نیافت بلکه کاهش داشته است.

طبق نظرات متخصصین بیماری‌های عفونی، حداقل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۰ واکسینه شوند تا بتوان به شرایط ایمنی جمعی رسید.