وبسایت وزارت دفاع روسیه هدف حمله سایبری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از حمله سایبری به وبسایت این وزارتخانه خبر داد.

در نتیجه این اقدام خرابکارانه که در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی رخ داد؛ دسترسی برخی کاربران به این وبسایت حدود ۲ ساعت دچار اختلال شد.

گفته می‌شود که حمله خارج از مرزهای روسیه تدارک دیده شده بود حال آنکه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این وبسایت آسیبی نرسیده است.

در حال حاضر کارشناسان آی تی در حال تلاش برای خنثی کردن هرگونه حمله مشابهی هستند که ممکن است در آینده وبسایت وزارت دفاع روسیه را تهدید کند.