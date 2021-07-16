لزوم حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورها/ تحریم ها خنثی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برخی از درگیریهای گروههای سیاسی به دلیل تکبر و خود بزرگ بینی است که باید با تقوا این مسائل رفع شود.
امام جمعه بجنورد با اشاره به مشکلات نانواییها، گفت: طبق پیگیریها از سهمیه آرد کاسته نشده اما مشکلات دیگری وجود دارد که باید توسط مسئولان رفع شود؛ این نارضایتی باید رفع شود.
وی با اشاره به خشکسالی به وجود آمده، افزود: مردم صرفهجویی لازم را داشته باشند تا مشکلات کاسته شود؛ هرچند اکنون نیز در روستاها مردم مشکلات زیادی برای تأمین آب کشاورزی و دام خود دارند.
حجت الاسلام نوری در ادامه به تشریح امام باقر پرداخت و گفت: این امام عزیز تلاش زیادی برای رشد تعداد مبلغان داشت؛ همچنین با خریداری برده و آزادسازی آنان به جمع شیعیان میافزود.
امام جمعه بجنورد گفت: فقه شیعه توسط امام باقر و فرزند ایشان بارور شد لذا فقه امروز شیعه مدیون این دو امام عزیز هستند.
وی مبارزه پیوسته امام باقر در عین محصور بودن را ویژگی بارز ایشان دانست و افزود: قصه امامت و ولایت توسط امام باقر تبیین میشد.
حجت الاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود حذف دلار از گردش مالی کشور را ضروری برشمرد و گفت: باید در تبادلات با کشورهای دیگر دلار حذف شود تا فشارهای وارده به مردم از قبال تحریمها کاسته شود؛ در واقع با این سیستم باید تحریمها را خنثی کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه به جایگاه شورای نگهبان گفت: این نهاد توسط امامین انقلاب مورد حمایت قرار داشته اما از طرفی بیشترین هجمهها از سوی دشمنان خارجی و برخی ناآگاهان داخلی را به خود دیده است.
وی افزود: شورای نگهبان ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است و با شجاعت این موارد را پاس میدارند.
حجت الاسلام نوری در انتها با اشاره به اهمیت روز عرفه که در پیش رو است، گفت: در روایات تاکید شده که اگر فردی در شب قدر بخشیده نشود، دیگر مورد مغفرت قرار نخواهد گرفت مگر در روز عرفه؛ پس نیاز است عبادت در این روز بزرگ مورد توجه قرار بگیرد.
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