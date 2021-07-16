به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به اهمیت حل مشکلات جوانان اظهار کرد: باید حل مشکلات جوانان اعم از اشتغال، مسکن و ازدواج مورد توجه مسئولان قرار گیرد و رهبر معظم انقلاب به استفاده از ظرفیت جوانان برای پیشرفت کشور نگاه ویژه دارند و در بیانیه گام دوم انقلاب و سخنرانی‌ها بارها این موضوعات تذکر داده‌اند.

وی با اشاره به فرا رسیدن ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شواری نگهبان افزود: شورای نگهبان مورد تأیید امام خمینی (ره) بود و همچنین این نهاد دیده‌بان و حافظ اسلام و انقلاب و جمهوریت است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به سالروز تأسیس بهزیستی تصریح کرد: بهزیستی دارای وظایف متعددی است که خدمات بسیاری به جامعه ارائه می‌دهد و باید سایر دستگاه‌ها به بهزیستی در مورد حل مشکلات سالمندان، بچه‌های بی سرپرست و کودکان کار کمک کنند.

علما بیان کرد: ۲۷ تیر ماه مصادف با هفتم ذی الحجه سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) است که پیامبر اکرم (ص) نام محمد و لقب باقرالعلوم به معنای شکافنده علم را برای ایشان انتخاب کردند.

وی خاطر نشان کرد: امام محمد باقر (ع) به مدت ۱۹ سال امامت جامعه را برعهده دارند و ایشان پایه گذار انقلاب فرهنگی در زمان خود بودند که امام خمینی (ره) با تکیه بر سیره امام باقر (ع) در اوایل انقلاب، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها را مطرح کردند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به سخنان امام باقر (ع) گفت: بر اساس سخن امام باقر (ع) هیچ علم و ثروتی برای انسان همانند سلامتی نفس نبوده و ایشان می‌فرمایند انسان در تمام امور زندگی باید همراه با سلامت باشد.

علما ادامه داد: بر اساس سخنان امام باقر (ع) فرمایند در روز قیامت با توجه به علم، آگاهی و بصیرت از انسان سوال به عمل می‌آید.

وی با اشاره به روز عرفه و عید قربان افزود: روز عرفه روز نیایش است که امام حسین (ع) آن دعا پرفیض را قرائت کردند و روز عید قربان نماز عید انجام خواهد گرفت.