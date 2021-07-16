شورای نگهبان ضامن اجرای احکام اسلامی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تبریک سالگرد تأسیس شورای نگهبان اظهار کرد: این نهاد انقلابی جایگاه مهمی در صیانت از اجرای احکام اسلامی در جامعه بر عهده دارد.

وی افزود: شورای نگهبان تضمین کننده اجرای احکام اسلامی بوده و طی چهار دهه از عمر این نهاد شاهد عملکرد مهم و قابل تقدیر آن هستیم.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته با اشاره به حلول ماه ذی الحجه اظهار داشت: آداب و مناسک حج سرشار از پیام‌ها و آموزه‌هایی است که باید همه مسلمانان با دقت هر چه بیشتر به آن بنگرند.

ماموستا رستمی افزود: اتحاد و همبستگی مسلمین یکی از پیام‌های کنگره عظیم حج به جهانیان است و دشمنان اسلام همواره در ایام حج دچار درماندگی و عصبانیت می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر همه گیری ویروس کرونا در جهان اتمام یابد و شاهد برگزاری فریضه حج و حضور میلیونی مسلمانان در این کنگره عظیم باشیم.

امام جمعه سنندج در پایان خطبه‌های این هفته از نمازگزاران سنندجی خواست که تمامی آداب و سنن ویژه عرفه و عید قربان را به صورت کامل انجام داده و زمینه آشنایی نسل جوان جامعه را با این آئین‌ها فراهم کنند.