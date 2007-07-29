عراق استحقاق قهرمانی در جام ملتها را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مفسرشبکه B عمان در پایان دیدار نهایی رقابت های جام ملتهای آسیا گفت: ما از ابتدای مسابقات می دانستیم و آرزو داشتیم عراق به عنوان قهرمانی در این مسابقات دست یابد زیرا این تیم از همان دیدار نخست نشان داد لیاقت قهرمانی در این مسابقات را داشته است.

این مفسر در ادامه صحبت هایش با اشاره به این موضوع که عربستان هم تیم بسیار خوبی بود اما در این دیدار عملکرد دور از انتظاری داشت، افزود: این تیم در دیدار فینال دور از انتظار ظاهر شد. حتی انتظار می رفت در نیمه دوم سبک و شیوه این تیم برای غلبه بر عراق تغییر کند اما این اتفاق رخ نداد.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد تمام بازیکنان عراق تصریح کرد: عراق توانمندی های خود را از همان مرحله گروهی با شکست استرالیا بر حریفان دیکته کرد و باغلبه بر کره جنوبی در دیدار نیمه نهایی نشان داد استحقاق قهرمانی در این رقابت ها را دارد.

مفسرشبکه B عمان یاد آور شد که انگیزه و روحیه فوق العاده بالای بازیکنان عراق عامل اصلی موفقیت آنها برابر عربستان و در نهایت کسب اولین عنوان قهرمانی خود در جام ملتهای آسیا بوده است.

این مفسر با اشاره به این موضوع که قهرمانی عراق با توجه به شرایط ناگوار امنیتی در این کشور قابل تحسین است، تاکید کرد: مطمئنا باید منتظر حضور قدرتمندانه عراق در مسابقات جام خلیج فارس و مقدماتی جام جهانی بود.