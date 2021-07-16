به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین دوره آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و کنترل در محل دانشگاه پدافند این نیرو، اظهار کرد: رشد و ارتقای علمی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های نیروی پدافند هوایی ارتش است.

وی با تأکید بر اینکه فرماندهان و کارکنان نیروی پدافند باید با فراگیری دانش و تکنولوژی روز دنیا با اقتدار از مرزهای هوایی ایران اسلامی دفاع کنند، افزود: راهبرد، برنامه‌ریزی و نقشه راهی که در نیروی پدافند به منظور ارتقای علمی کارکنان این نیرو در نظر گرفته شده است، قطعاً صلابت نیروی پدافند را چند برابر خواهد کرد.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خاطر نشان کرد: قدم‌های بزرگی که برای رشد علمی و به‌روز نگهداشتن دانش و مهارت نیروهای جوان و انقلابی این نیرو به منظور دفاع از حریم هوایی ایران برداشته شده است، موجب غرور و مایه مباهات همگان خواهد بود.

امیر الهامی با بیان اینکه رشد و توسعه فناوری دفاعی و هوافضای کشور مرهون وجود تحصیلات و تحقیقات تکمیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی است، خاطر نشان کرد: تهیه و تدوین رشته‌های مورد نیاز در دوره‌های عملیاتی از جمله در مقطع کارشناسی‌ارشد با اخذ مجوزهای لازم در حال عملیاتی شدن است که چشم‌انداز دانشگاه و نیروی پدافند، پذیرش دانشجو در مقطع دکترا خواهد بود که این مهم نیز به حمدالله در حال پیگیری و اجرا است.