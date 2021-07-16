دولت آینده برنامه ریزی لازم را برای تامین آب و برق انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به مشکلات مربوط به کمبود آب و برق در استان طی روزها و هفته‌های اخیر گفت: صرفه جویی مردم و مسئولان برای گذر از این شرایط بحرانی ضروری است و همه باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به خروج خفت‌بار نیروهای آمریکایی از منطقه گفت: این امر نشان دهنده اهمیت مقاومت در مقابل استکبار جهانی به عنوان مهمترین عامل پیروزی است.

حجت الاسلام قریشی افزود: نیروهای آمریکایی طی هفته‌های اخیر به صورت شبانه و با خواری از منطقه خارج می‌شوند و این امر مهمترین نشانه شکست آنان در منطقه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به آغاز دهه ولایت از چهارشنبه هفته آینده، همزمان با عید قربان اظهار کرد: این دهه بهترین فرصت برای تبیین آموزه‌های مربوط به اهمیت ولایت در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: بر همه ما وظیفه است که از اعمال مربوط به این هفته از جمله نماز عید سعید قربان غفلت نکنیم و در صفوف فشرده، اتحاد خود را به دنیا نشان دهیم.

وی همچنین با تبریک عید سعید قربان که در اواخر هفته آینده است، بیان کرد: در این روز بسیاری از مردم اقدام به ذبح قربانی می‌کنند که با توجه به وضعیت معیشتی نامناسب بسیاری از خانواده‌ها، بهتر است این گوشت قربانی بین نیازمندان تقسیم شده و از آنان غفلت نکنیم.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به فرارسیدن ایام تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان بیان کرد: والدین از این فرصت استفاده کرده و در راستای تربیت بیش از پیش کودکان و نوجوانان اهتمام لازم را داشته باشند.