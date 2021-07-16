به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان با اشاره به ۲۷ تیرماه سالروز تاسیس نیروی انتظامی، گفت: یکی از مهمترین وظایفی که این نیرو بر عهده دارد، بحث مهم تامین نظم و امنیت در داخل کشور است و با توجه به اقداماتی که تا به امروز از سوی این نیرو انجام شده، به جرات میتوان گفت نیروی انتظامی امیدآفرین جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی را باید بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی برشمرد، افزود: با توجه به اقداماتی که این نیرو از زمان تاسیس تا به امروز انجام داده، عملکرد این نیرو موفق بوده و میتوان گفت که در حال حاضر محبوب قلب مردم ایران اسلامی است.
خطیب نمازجمعه زنجان همچنین با اشاره به قرار گرفتن در هفتهای که به نام بهزیستی و تامیناجتماعی مزین شده است، تصریح کرد: بدون شک وقتی نیمنگاهی به عملکرد و جامعه هدف این دو دستگاه حمایتی میاندازیم، خواهیم دید که بهزیستی و تامیناجتماعی خدمات ارزندهای را به جامعه هدف که جزو اقشار محروم جامعه نیز به شمار میروند، ارائه میکنند.
آیتالله خاتمی در ادامه به در پیش بودن روز عرفه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید زمینه برپایی دعای عرفه را در این روز فراهم کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط کرونایی قرار داریم، بدون شک باید به گونهای نسبت به برگزاری این مراسم اقدام کنیم که شرایط جامعه به لحاظ پروتکلهای بهداشتی به مخاطره نیفتد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین با اشاره به روز ۲۹ تیرماه، سالروز تصویب قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: بدون شک نقش امامت و ولایت را در این مصوبه عاقلانه به وضوح میتوان مشاهده کرد.
نظر شما