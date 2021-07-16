به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مصطفی موسوی اصفهانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با بیان اینکه شیخ فضل الله نوری به درستی گفت که ما مشروطه مشروعه می‌خواهیم، تاکید کرد: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان این است که نمایندگان که می‌خواهند به مجلس اسلامی بروند را قضاوت کنند که آیا این افراد شرایط ورود به مجلس را دارند.

وی گفت: علمای ما باعث افتخار ما هستند زیرا بالای دار می‌روند ولی اجازه نمی‌دهند که مجلس بدون شورای نگهبان باشد و لذا شورای نگهبان نقش بسیار حساسی در انقلاب اسلامی دارد.

اصفهانی با اشاره به اینکه مردم ایران با تمام مشکلات اقتصادی، مشکلات بیکاری، مشکلات تورم در پای صندوقهای رأی حضور حداکثری و پرشور آفریدند، افزود: با توجه به اینکه که بسیاری از مشکلات ما به چند دلیل ایجاد شده است که می‌توان به تحریم و کم کاری و غفلت بعضی افراد در پست‌های بالا اشاره کرد ولی با این تفاسیر و شرایط سخت اقتصادی و سیاسی و مشکلات خانوادگی و بیماری کرونا مردم بر روی دولت منت گذاشتند و پای صندوقهای رأی حاضر شدند.

وی تصریح کرد: طبق گزارشات اطلاعات ۲۵۰ مرکز تبلیغاتی سعی در تضعیف شرکت در انتخابات داشتند اما این مردم بعد از ۴۳ سال هنوز سهم انقلاب را بر مسائل شخصی خود مقدم می‌دانند و اکنون نوبت مسئولین و رئیس جمهور منتخب مردم است که دست برادری به سوی مردم دراز کند و انقلاب را از وجود افراد فاسد و منحرف خالی نماید.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه ما وظیفه داریم اگر اطلاعاتی در مورد تخلف افراد داریم در اختیار اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار دهیم و اجازه ندهیم افراد متخلف و دارای پرونده وارد چرخه جدید انقلاب شوند، تاکید کرد: نباید بگذاریم این افراد دوباره پست‌های جدید بگیرند و خود را با این جمله که نان بریدن کار ما نیست قانع نکنیم و وقتی دیدند آب‌ها از آسیاب ریخت و دوباره همان آش و همان کاسه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر شما واجب است که حقوقی که می‌گیرید اشکال نداشته باشد و این حقوق در برابر خدمت به مردم و خلق خدا به شما داده می‌شود اگر کوتاهی کردید حقوق شما اشکال دارد.

اصفهانی بابیان اینکه باید به مردم همدان بابت استقامت در سالروز بمباران روز قدس آفرین گفت که سال ۱۳۶۱ که توسط رژیم صفاک صدام خون آشام انجام شد ولی با تمام این مشکلات باز در کنار انقلاب و نماز جمعه ماندند.

امام جمعه موقت همدان در پایان بابیان اینکه با توجه به خاموشی‌های اخیر هرکس در هر جا باصرفه جویی در مصرف برق می‌تواند کمک بزرگی به کاهش این خاموشی‌ها کند، افزود: برای قربانی کردن در عید قربان می‌توانید با ستاد عید غدیر همکاری داشته باشید که این قربانی‌ها در روز عید غدیر در بین مردم تقسیم شود.