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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

بازسازی سینما بهمن سنندج آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: بازسازی کلی سینما بهمن سنندج تنها سینمای دولتی استان کردستان پس از 40 سال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سینما بهمن سنندج که در سال 1347 احداث شده است با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در مدت زمان 9 ماه مرمت و بازسازی می شود.

در این بازسازی ضمن مرمت سن سالن های نمایش فیلم، تعویض کامل آپارات، ترمیم نمای بیرونی ساختمان و تعویض صندلی های سالن نمایش فیلم قرار است سیستم صوتی نیز به سیستم صدای دالبی دیجیتال تبدیل شود.

احداث نگارخانه و پلاتوی نمایش تئاتر از دیگر بخش های در دست ساخت این سینماست.

سینما بهمن در یکی از خیابان های مرکز شهر سنندج به نام خیابان فردوسی واقع شده و دارای دو سالن نمایش فیلم با ظرفیت های هزار و 200 و 350 نفر است.
کد مطلب 525916

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