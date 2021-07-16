قیمت نفت خام افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی قیمت نفت خام در معاملات امروز جمعه رشد کرد اما شاخصها به سوی ثبت بزرگترین افت هفتگی در چندین ماه اخیر پیش میروند.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، تا ساعت ۱۷:۲۳ به وقت تهران، ۰۶۱ درصد رشد کرد و به ۷۳.۹۳ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا هم تا این لحظه ۰.۶۱ درصد بالا آمد و به ۷۲.۰۹ دلار رسید.
انتشار گزارشی که نشان میداد اوپک پلاس اختلافات داخلی خود را حل کرده و تولید نفت را افزایش خواهند داد باعث نگرانی سرمایهگذاران شده و قیمتهای نفت را پایین آورده بود به طوری که این هفته احتمالاً قیمت نفت بدترین سقوط هفتگی خود از ماه آوریل تا کنون را به ثبت خواهد رساند.
اما آنچه باعث شد قیمتها در معاملات امروز تقویت شود امید به تقویت تقاضای آمریکا با توجه به سقوط ذخایر انبارهای نفت این کشور در هفته گذشته بود.
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