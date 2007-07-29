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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۳۱

برپایی نمایشگاه خوشنویسی در فرهنگسرای هنر

نمایشگاه خوشنویسی "باب‌العلم" شامل 30 اثر شکسته نستعلیق همراه با تذهیب تا 14 مردادماه در گالری شماره یک فرهنگسرای هنر برپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد در این نمایشگاه پنج اثر از قرآن کریم و 10 اثر از اشعار حافظ شیرازی، چهار اثر از شاعران معاصر و 11 اثر از شاعران کهن چون فردوسی، خاقانی، رودکی و سعدی از محسن جانبابایی در معرض دید قرار گرفته است.

جانبابایی فارغ‌التحصیل رشته گرافیک و انجمن سینمای جوانان است و تاکنون در نمایشگاههای گروهی بسیاری شرکت کرده و برگزیده خوشنویسی کشوری در رشته نستعلیق است.
کد مطلب 525919

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