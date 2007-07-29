برپایی نمایشگاه خوشنویسی در فرهنگسرای هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد در این نمایشگاه پنج اثر از قرآن کریم و 10 اثر از اشعار حافظ شیرازی، چهار اثر از شاعران معاصر و 11 اثر از شاعران کهن چون فردوسی، خاقانی، رودکی و سعدی از محسن جانبابایی در معرض دید قرار گرفته است.
جانبابایی فارغالتحصیل رشته گرافیک و انجمن سینمای جوانان است و تاکنون در نمایشگاههای گروهی بسیاری شرکت کرده و برگزیده خوشنویسی کشوری در رشته نستعلیق است.
نمایشگاه خوشنویسی "بابالعلم" شامل 30 اثر شکسته نستعلیق همراه با تذهیب تا 14 مردادماه در گالری شماره یک فرهنگسرای هنر برپاست.
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