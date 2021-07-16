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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک نیمه سنگین در ورودی های پایتخت

ترافیک نیمه سنگین در ورودی های پایتخت

تهران- معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در ورودی‌های پایتخت هستیم.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تردد نیمه سنگین در محورهای هراز، محور قدیم بومهن -تهران (پلیس راه جاجرود-شمس آباد)،‌آزادراه پردیس -تهران (تونل شماره ۱ - کمرد)، جاده تلو (شمال به جنوب)،‌شمیرانات-تهران (گردنه قوچک)، فشم -زردبند (اوشان -حاجی آباد) و محور امام زاده داوود- تهران (سولقان) هستیم.

مصدقی افزود: با توجه به وضعیت ورودی و خروجی وسایل نقلیه در استان تهران ثبت شده در سامانه‌های هوشمند، دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌های استان تهران شاهد ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش تردد در تعطیلات آخر هفته نسبت به روزهای عادی هفته هستیم.

وی از مردم خواست، با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.

کد مطلب 5259226

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