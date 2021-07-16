واشنگتن شش شرکت روسی فعال در عرصه تکنولوژی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، خزانه داری ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه بر ۶ شرکت روسی فعال در زمینه فناوری اطلاعات خبر داد.

براساس این تصمیم، ۶ شرکت روسی از جمله مرکز تحقیقات «اسپیتس وزآوتماتیک»، سازمان نوآوری تکنولوژی نظامی «ایرا»، شرکت‌های تکنولوژی «باسیت»، «نیوبیت»، «ا اس تی» و «پوزیتیو تکنولوژی» از امروز شامل تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، هرگونه تعامل با شرکت‌های مذکور چه به منظور واردات کالاهای ساخت آنها و یا تحویل قطعات مورد نیاز این شرکت‌ها تخلف محسوب می‌شود.

گفتنی است که ۱۵ آوریل ماه گذشته مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که به ظن ارتباط برخی شرکت‌های روسی با دستگاه امنیتی کشورشان آنها را تحریم خواهند کرد.