ساخت سالن مسابقات کشتی بازیهای المپیک پکن به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان درشرق محوطه دانشگاه کشاورزی پکن واقع شده که قراراست میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی مسابقات المپیک پکن به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشهای المپیکی باشد .
مساحت این سالن 23950 مترمربع است که ازحدود 6000 صندلی برخورداراست و می تواند از8500 تماشاچی پذیرایی کند .
ازسوی دیگرسه ساختمان اصلی و یک ساختمان فرعی به منظورتمرین و استراحت ورزشکاران اختصاص داده شده است . بعد از بازی های المپیک ، این سالن ورزشی برای ورزش های داخل سالن دانشگاه مو.رد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
ساخت سالن مجهز مسابقات کشتی بازیهای المپیک 2008 چین در دانشگاه کشاورزی شهر پکن پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان درشرق محوطه دانشگاه کشاورزی پکن واقع شده که قراراست میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی مسابقات المپیک پکن به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشهای المپیکی باشد .
کد مطلب 525935
نظر شما