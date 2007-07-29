ساخت سالن مسابقات کشتی بازیهای المپیک پکن به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان درشرق محوطه دانشگاه کشاورزی پکن واقع شده که قراراست میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی مسابقات المپیک پکن به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشهای المپیکی باشد .



مساحت این سالن 23950 مترمربع است که ازحدود 6000 صندلی برخورداراست و می تواند از8500 تماشاچی پذیرایی کند .



ازسوی دیگرسه ساختمان اصلی و یک ساختمان فرعی به منظورتمرین و استراحت ورزشکاران اختصاص داده شده است . بعد از بازی های المپیک ، این سالن ورزشی برای ورزش های داخل سالن دانشگاه مو.رد بهره برداری قرار خواهد گرفت.