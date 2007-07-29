زلزله بهاباد یزد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر براساس اعلام مرکز زلزله نگاری کشوری مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 18 و 38 دقیقه امروز ( یکشنبه ) هفتم مردادماه ، زلزله ای سطحی با عمق یک کیلومتر و قدرت 4،6 در مقیاس ریشتر، بهاباد در استان یزد را لرزاند.

بر اساس این گزارش فواصل مرکز این زلزله، 31 کیلومتری بهاباد، یزد - 86 کیلومتری کوهبنان، کرمان - 88 کیلومتری بافق، یزد - 582 کیلومتری تهران، اعلام شده است.

شایان ذکر است، هنوز از میزان خسارات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است.

خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.