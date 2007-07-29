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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۲۳

ساعاتی پیش،

زلزله بهاباد یزد را لرزاند

زلزله بهاباد یزد را لرزاند

در ساعت 18 و 38 دقیقه امروز زلزله ای با قدرت 4،6 در مقیاس ریشتر بهاباد یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر براساس اعلام مرکز زلزله نگاری کشوری مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 18 و 38 دقیقه امروز ( یکشنبه ) هفتم مردادماه ، زلزله ای سطحی با عمق یک کیلومتر و قدرت 4،6 در مقیاس ریشتر، بهاباد در استان یزد را لرزاند.

بر اساس این گزارش فواصل مرکز این زلزله، 31 کیلومتری بهاباد، یزد - 86 کیلومتری کوهبنان، کرمان - 88 کیلومتری بافق، یزد - 582 کیلومتری تهران، اعلام شده است.

شایان ذکر است، هنوز از میزان خسارات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است.

خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 525939

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