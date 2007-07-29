مراسم افتتاحیه بازیهای سالنی ماکائو 4 آبان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دومین دوره مسابقات آسیایی داخل سالن از4 لغایت 12 آبان ماه سال 86 درکشورماکائوبرگزارخواهد شد و مراسم افتتاحیه این مسابقات روزچهارم آبان ماه درورزشگاه مرکزی ماکائوبا حضورمقامات سیاسی این کشور ومسئولان شورای المپیک آسیا برگزارخواهد شد .



کاروان کشورمان در16 رشته ورزشی شامل: موی کیک بوکسینگ، هوپ سپک تاکرا، ورزشهای الکترونیک، دوومیدانی، هاکی، شنا(مسافت کوتاه، فین سوئیمینگ) شطرنج، ژیمناستیک ایروبیک، بولینگ، بیلیارد، اسکیت، صخره نوردی، فوتسال، کبدی و کوراش به دومین دوره بازیهای سالنی آسیا اعزام خواهد شد .



این مسابقات با حضوربیش از30 کشورآسیایی برگزارخواهد شد. نخستین دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا سال 2005 به میزبانی تایلند برگزار شد و کشورمان در 5 رشته در این مسابقات حضور داشت .

