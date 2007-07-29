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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۴۴

دوومیدانی قهرمانی آسیا- اردن

ایران به مقام نهم آسیا دست یافت

ایران به مقام نهم آسیا دست یافت

تیم ملی دوومیدانی کشورمان با کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز به مقام نهم هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی بزرگسالان آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم دوومیدانی کشورمان در رده بندی مدالی هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی بزرگسالان آسیا که عصر امروز در شهر امان اردن به پایان رسید، به مقام نهم آسیا دست یافت. دراین مسابقات نمایندگان دوومیدانی کشورمان در دو بخش مردان و بانوان موفق شدند 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز را از آن خود کنند تا در مجموع تیم ملی کشورمان در رده بندی مدالی عنوان نهم آسیا را بدست آورد.

در این مسابقات تیم دوومیدانی چین با کسب 7 طلا، 4 نقره و 4 برنز به مقام نخست این رقابت های دست یافت. تیم هندوستان هم با 5 طلا، 5 نقره و 5 برنز به مقام دوم رسید و تیم دوومیدانی عربستان با کسب 5 مدال طلا رده چهارم را به خود اختصاص داد.

کاروان تیم دوومیدانی کشورمان که هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی بزرگسالان آسیا عملکرد قابل قبولی داشت، ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه به ایران باز می گردند.

کد مطلب 525942

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