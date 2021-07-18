چابهار نیازمند دانشگاه علوم پزشکی مستقل است

معین الدین سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در منطقه چابهار تنها یک بیمارستان وجود دارد که توسط تأمین اجتماعی ساخته شده و این بیمارستان به تنهایی به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز مردم منطقه در بخش بهداشت و درمان نیست.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از کمبودهای موجود ناشی از کم کاری تاریخی وزارت بهداشت در استان سیستان و بلوچستان به ویژه در جنوب این استان است.

وی ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وضعیت بهداشت و درمان در استان سیستان و بلوچستان تغییری نکرده و در طول ۸ سال شاهد افزایش تخت در منطقه نبودیم و به لحاظ زیرساخت‌ها با دیگر نقاط کشور فاصله معناداری داریم.

سعیدی تصریح کرد: انتطار داریم علاوه بر تعیین تکلیف بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی چابهار، نیکشهر، قصر قند، نگور و زرآباد، دانشگاه علوم پزشکی چابهار راه اندازی و به صورت مستقل فعالیت کند.

وی گفت: دانشگاه به عنوان کانون توسعه سواحل مکران با کمبود متخصص و پرستار روبرو است بنابراین لازم است تا سهمیه پزشکی و پیراپزشکی به این منطقه اختصاص پیدا کند تا بتوانیم نیروی مورد نیاز را از طریق مردم بومی همین منطقه تأمین کنیم.