پرسپولیس تنها باید به قهرمانی فکر کند / خوشحالم که به پرسپولیس پیوستم

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک بازی ساز فصل گذشته تیم پاس تهران ضمن بیان مطلب فوق افزود: با وجود اینکه پیشنهادهای زیادی برای این فصل داشتم ولی در نهایت پرسپولیس را انتخاب کردم.

وی در ادامه در مورد دلایل پیوستن به پرسپولیس اضافه کرد: پیش از سفر به امارات به آقای کاشانی قول دادم که اگر مذاکراتم با تیم های آن کشور قطعی نشود با پرسپولیس قرارداد منعقد می کنم.

آقایی همچنین تاکید کرد: فکر می کنم بتوانم به پرسپولیس کمک کنم و هم این تیم بتواند به من کمک کند. ضمن اینکه پرسپولیس تیم پرطرفداری است که علاقمند بودم در این تیم بازی کنم و از اینکه به این تیم پیوستم خیلی خوشحالم.

وی اضافه کرد: چند تیم از جمله استقلال هم با من صحبت کرده بودند. من حتی در جلسه اول که با کاشانی صحبت کردم، اعلام کردم که با تیم استقلال هم مذاکره داشته ام. اما قرار نیست هر مذاکره ای به سرانجام برسد زیرا بعد از بررسی همه پیشنهادها تصمیم گرفتم با پرسپولیس قرارداد ببندم.

هافبک پیشین تیم فوتبال پاس تصریح کرد: به نظرم با رویه ای که مدیرعامل پرسپولیس در پیش گرفته و صداقتی که سرلوحه کارشان قرار داده اند این تیم فصل موفقی را پشت سر خواهد گذاشت، ضمن اینکه همه چیز را درباشگاه پرسپولیس مثبت دیدم و امیدوارم که فصل خوبی را در این تیم پشت سر بگذارم.

وی با اشاره در پاسخ به این سوال که آیا به قهرمانی با پرسپولیس فکر می کند؟ خاطرنشان کرد: صد در صد. تیم بزرگی مثل پرسپولیس فقط باید به قهرمانی فکر کند. قصد من هم از پیوستن به این تیم قهرمانی در لیگ برتر بوده است. مطمئن باشید یکی از کاندیداهای اصلی قهرمانی در این فصل خواهیم بود.

هافبک جدید پرسپولیس ادامه داد: پشتوانه پرسپولیس برای قهرمانی علاوه بر بازیکنان خوبش هواداران پرشمار و علاقمندش است که تحت هر شرایطی از تیمشان حمایت کرده اند. با این تیم و این هواداران فقط به قهرمانی فکر می کنیم.

آقایی در پایان گفت: درمسابقات فصل آینده با پیراهن شماره 27 برای پرسپولیس به میدان می روم. این شماره ای است که در پاس هم آن را برتن می کردم و به آن علاقه دارم. ضمن اینکه پیش از این با پیراهن شماره 7 در مسابقات شرکت می کردم.