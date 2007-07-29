داوران ایرانی تنها در سه رشته به بازیهای ماکائو اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران کشورمان تاکنون درسه رشته ایروبیک، بازیهای الکترونیکی وهاکی مجوزقضاوت درمسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در ماکائو را بدست آورده اند واز سوی کمیته برگزار کننده به مسابقات ماکائو دعوت شده اند.



ابوالحسن مهدوی رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای داخل سالن آسیا دراین باره گفت: متاسفانه تاکنون تنها دراین رشته مجوزحضور داوران در بازیهای ماکائو را بدست آورده ایم و امیدواریم در فاصله ای که تا آغاز مسابقات باقی مانده کمیته برگزار کننده درسایر رشته ها نیزاز داوران ایرانی برای قضاوت در این مسابقات استفاده کند .