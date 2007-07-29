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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

با تائید اهداف صلح آمیز ؛

پاپ بر توقف گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرد

پاپ بر توقف گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرد

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان امروز یکشنبه خواستار توقف گسترش سلاح های هسته‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ در سخنانی در حومه شهر رم با تاکید بر اینکه فناوری هسته ای تنها باید در خدمت اهداف صلح آمیز باشد، گفت: گسترش سلاح های هسته ای باید متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی ‪ ۵۰‬سال پیش برای ترویج استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای تاسیس شد، گفت: تحولات 50 سال اخیر و شرایط دشوار امروز نشان می دهد که تعهد به منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از همیشه حقیقی و ضروری است.

رهبر کاتولیک های جهان خاطرنشان کرد: ما خواهان ارتقای خلع سلاح و حمایت از استفاده صلح آمیز و مطمئن از دانش هسته ای برای توسعه واقعی هستیم.

کد مطلب 525961

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