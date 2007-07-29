نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن گفتگو با حماس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن در پی دیدار خود با معروف البخیت نخست وزیر اردن در شهر امان گفت : پیش از سخن گفتن از گفتگو باید سلطه حماس بر نوار غزه پایان یابد.

وی همچنین به "اهمیت" دیدار هفته گذشته کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از اردن، مصر و فلسطین اشغالی اشاره کرد و گفت: تلاشها نباید در همین حد باقی بماند بلکه این تلاشها باید برای ترویج طرح صلح عربی به عنوان یک پایه خوب به منظور بحث درباره صلح و رسیدن به پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطینی ادامه یابد.

فیاض همچنین بر "اهمیت نشست فردای وزیران عرب عضو کمیته فعال سازی طرح صلح عربی در قاهره " تاکید کرد.