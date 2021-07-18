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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۹

کارشناس هواشناسی:

دمای هوای قم روز دوشنبه به ۴۲ درجه می رسد

دمای هوای قم روز دوشنبه به ۴۲ درجه می رسد

قم- کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به صاف تا قسمتی ابری بودن هوای امروز قم گفت: دوشنبه حداقل دمای هوا ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۲ درجه است.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: آسمان این استان در روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد می‌باشد.

وی تصریح کرد: سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.

ترابیان گفت: امروز حداقل دمای هوا ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۱ درجه و حداقل دمای هوای دوشنبه ۲۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۲ درجه است.

کد مطلب 5259760

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