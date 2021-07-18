به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان شهریورماه در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. بانوان ملی پوش در گروه B مسابقات با تیم‌های تایلند، کره جنوبی و استرالیا رقابت خواهند داشت.

مهسا صابری ملی پوش والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تمرینات آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: از اوایل خردادماه تمرینات خود را آغاز کرده ایم. هر ۱۰ روز یک بار ۴ روز استراحت داریم. شرایط خوب است. صبح و بعدازظهر تمرینات خود را پیگیری می کنیم. فشار تمرینات نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است.

وی افزود: هفته آینده در اردوی تدارکاتی آذربایجان شرکت خواهیم کرد. نبود حریفانی مانند چین و ژاپن شانس بهتری برای تمام تیم های شرکت کننده در قهرمانی آسیا فراهم کرده است. ما نیز برای ارتقای رتبه خود در این رقابت‌ها شرکت خواهیم کرد.

بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران درباره برگزاری اردوی تدارکاتی آذربایجان تصریح کرد: هدف اصلیی شرکت در اردوی آذربایجان، رسیدن به هماهنگی تیمی و دستیابی کادر فنی به ارنج اصلی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا است.

صابری در پایان درباره حمایت های فدراسیون خاطرنشان کرد: فدراسیون تمام تلاش خود را برای بخش بانوان به کار گرفته است. کار سختی در قهرمانی آسیا داریم چرا که در گروه دشواری حضور داریم و این یک بدشانسی است. هدف فدراسیون همواره حمایت از بانوان بوده اما در این دوره حمایت بیشتری را انجام می‌دهد تا به هدف گذاری مان دست یابیم. امسال سال مهمی برای والیبال بانوان است.