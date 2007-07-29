کنسرت شجریان لغو نمی شود

مدیر برنامه کنسرت استاد شجریان با اعلام این خبر به خبرنگارمهر گفت : با توجه به مذاکراتی که با مسئولان مربوط انجام شده است مسئله پیش آمده در حال حل و فصل است وامید می رود کنسرت در ساعت مقرر انجام شود.

نوربخش در پاسخ به این سوال که آیا این تاخیر به وجود آمده دراجرای برنامه ها خللی ایجاد کرده است یا نه گفت : متاسفانه ما در این فرصت باقیمانده نمی توانیم به ساخت دکور کنسرت بپردازیم و اگر کنسرت برگزار شود به احتمال زیاد در شب اول و حتی شب دوم ،کنسرت بدون دکور اجرا می شود.

حمیدرضانوربخش توضیحات بیشتر درخصوص مبالغ در خواستی اداره اماکن ومفاد توافقات انجام شده با نیروی انتظامی را به بعد از اجرای کنسرت موکول کرد.