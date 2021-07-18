زخمِ خاموشی بر پیکر صنایع خراسان رضوی/ لزوم حمایت از صنعتگران

خبرگزاری مهر، گروه استانها - ملیحه زرینپور: گرمای بیسابقه، تابستان ۱۴۰۰ را فراموش نشدنی کرد، تابستانی که بیگمان در تاریخ ثبت خواهد شد و همواره یادآور میشود که سوءمدیریت در حوزه تولید و توزیع برق، چه بر سر لوازم خانگی برقی، کسب و کار و مهمتر از آن، صنایع و تولید آورد؛ این همه در حالی است که سایر مشکلات و آسیبهای وارده بر مردم، بیماران، مشاغل کوچک و حتی سوپرمارکتها را کنار بگذاریم!
هنوز ماه اول گرمترین فصل سال هم سپری نشده است، ماهی که در آن شاهد خاموشیهای پی در پی و چند بار در روز، چه در بخش خانگی و چه در بنگاهها و کسب و کارهای کوچک و متوسط و چه در صنایع بزرگ و حوزه تولید بودیم. امری که رضا اردکانیان، وزیر نیرو آن را اینگونه توضیح میدهد: «خشکسالی و گرمای بیسابقه، ناترازی در تولید و مصرف برق ایجاد کرد»؛ پاسخ این ناترازی را مردم دادند، زخم آن بر گُرده صنایع نشست و مشکلات فراوانی برایشان ایجاد کرد. این پاسخ وزیر در حالی مطرح است که برخی، استخراج رمز ارزها در نقاط مختلف کشور و برق فراوانی که ماینرها مصرف میکنند را روی دیگر سکه قطعیهای برق میدانند.
با این حال، خراسان رضوی بهعنوان یکی از قطبهای صنعت کشور صنایع بزرگی در شهرکهای صنعتی و مناطق تولیدی خود دارد، صنایعی که تابستان امسال چراغشان بارها و بارها خاموش و چرخ تولیدشان متوقف شد و چون پیشبینیهایی برایشان در نظر گرفته نشده بود، ضربات بسیاری را متحمل شدند.
چنانچه تمامی مرغهای یکی از مرغداران استان در یک روز بهدلیل قطعی برق تلف شدند، چندین کارخانه با خرابی برخی دستگاههای تولیدی یا قطعات کمیاب آن مواجه شدند یا کارگرانی که به دلیل قطعیهای پی در پی، در خطر ناامنی شغلی قرار گرفتند، کارفرمایانی که نگران از نبود درآمد و ناتوانی در عمل به تعهد قرارداد تولید و صادرات خود، با هزینههای پیشرو مواجه شدند.
خبرنگار مهر، برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ صاحبان صنایع و مسؤولان مربوطه رفته است.
حسین محمودی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و فعال صنعتی در رابطه با قطعی برق بخش تولید و صنعت طی هفتههای گذشته و پس از پیگیری و اعتراض به مسؤولان، در گفتوگو با مهر اینگونه بیان کرد: وضعیت تأمین برق بخش صنعت در قیاس با یکی دوهفته گذشته، اندکی بهتر شده و امیدواریم شرایط با کاهش دما و کاهش فشار بر شبکه توزیع، بهبود پیدا کند چراکه نسبت به جمعآوری ماینرها اقدام شده و این امر زمینهساز کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی است.
اثرات کاهش تولید بر بازار مصرف
وی به آسیبهای ناشی از این قطعیها بر صنایع اشاره کرد و افزود: خسارتی که به صنایع در اثر قطعی برق وارد آمده، سنگین است، بخشی از نگرانی ما در بحث اثراتی است که کاهش تولید بر بازار و به ویژه بروز کمبود در بخش عرضه باقی میگذارد بود و نتیجه آن نیز رشد قیمت کالا برای مصرفکننده است، نمیتوانیم از تأثیرات ثانویه چنین موضوعاتی چشم پوشی کنیم.
بنگاههای اقتصادی و مولدی که صادرات دارند و توانستهاند سهمی از بازارهای هدف را در کشورهای مختلف کسب کنند، با قطعی برق نسبت به ایفای تعهداتشان دچار مشکل شده اند
محمودی، چالش دیگر را در بخش صادرات کالا برای واحدهای تولیدی برشمرد و یادآور شد: بنگاههای اقتصادی و مولدی که صادرات دارند و توانستهاند سهمی از بازارهای هدف را در کشورهای مختلف کسب کنند، با قطعی برق نسبت به ایفای تعهداتشان دچار مشکل شده و چه بسا بازاری که به دشواری فراهم کردهاند، به سادگی از دست بدهند. خریداران کالاهای صادراتی ایران معطل نمیمانند و برای تأمین نیاز خود، سراغ رقبا میروند، خسارت چنین وضعیتی، از دست رفتن سالها تلاش و سرمایهگذاری است.
این فعال حوزه صنعت به قطعی برق در شرایط حاضر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر برنامه مدیریت مصرف در بخش تولید اعمال میشود و همین امر سبب ایجاد ثبات در وضعیت شده است، در واقع شرکت برق با اعلام پیش از موعد برای این قطعیها، بخشی از چالشهای گذشته را حل کرده است اما باید توجه داشته باشیم برای کالاهایی که خط تولید پیوسته دارند، با هر بار قطعی برق، زمانی از دست میرود، تولید آن کالا با اختلالات زیادی مواجه شده و صدماتی نیز به مواد اولیه، قطعات و دستگاههای تولیدی وارد میشود.
خسارتی که باید جبران شود!
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اعتراضاتی که پیش از این از سوی اعضای اتاق و فعالان اقتصادی استان در خصوص قطعی برق مطرح شده بود، اظهار کرد: گلایه بخش تولیدی و صنعتی به قوت خود باقی است، برنامهریزی درستی برای ظرفیتسنجی و تولید برق به نسبت نیازهای روبه رشد کشور در سنوات گذشته انجام نشده و حالا خسارت آن را بخش تولید پرداخت میکند، از طرفی قطعیهای بدون برنامه در ماههای گذشته آسیبهای بعضأ سنگینی را به بخش مولد ما وارد آورد که باید از سوی نهادهای متولی جبران شود.
وی به نمونهای از خسارتهایی که به واسطه قطعی برق به خط تولید چسب وارد میشود، اشاره کرد و گفت: رآکتورهای موجود در چنین بنگاههای تولیدی، کاتالیست دارند و کاتالیستها نیز وارداتی هستند، قطعی برق سبب خاموش شدن و ضربه به آنها میشود و مشکلات بسیاری برای سایر بخشها ایجاد میکند.
قطعی برق صنایع و ضربهای که به اقتصاد کشور وارد میکند
محمودی ادامه داد: عملاً با این اقدام، سطح تولید کارخانه کاهش یافته و حتی برخی قطعات و دستگاهها نیز به واسطه نوسانات یا قطعی روند تولید، دچار مشکل میشوند؛ با تأکیدی مؤکد، قطعی برق صنایع و واحدهای تولیدی به اقتصاد کشورمان ضربه وارد میکند.
وی اضافه کرد: اگرچه این قطعیها، راهکاری اورژانسی برای تأمین نیاز مصرفی سایر بخشها است اما نمیتواند بهعنوان یک روش و راهکار برای سنوات بعدی نیز از آن بهره جست زیرا نتیجه آن، از کار افتادن چرخ تولید کشور خواهد بود.
سخنان محمودی در حالی مطرح است که مطابق با ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، قطع برق صنایع در زمان کمبود، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود.
محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز به خبرنگار مهر گفت: خاموشیهای کشنده، هم برای مردم و هم صنایع، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و دامداری، آسیبهای زیادی به همراه داشته که البته با کمک و همراهی مردم و کاهش مصرف، هر چند همچنان ادامه دارد ولی تاحدودی از حجم خاموشیها کاسته شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: چرخ صنعت وقتی از کار بیافتد، برگشت دوبارهاش به چرخه تولید اندکی زمانبر است و به راحتی میسر نمیشود از این رو ممکن است در هر خاموشی، یک واحد تولیدی متحمل آسیبهایی جدی شود.
وی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته در خصوص قطعیهای برق در صنایع، ابراز کرد: این اعتراضات تا حدودی مؤثر بوده و سبب شده خاموشیها منظم و در یک ساعت مشخص باشد به همین جهت پیشبینی لازم از سوی صاحبان صنایع صورت میگیرد، هر چند هر خاموشی آسیبها و ضررهایی در پی دارد به خصوص برای آن بخشی که نیاز به نگهداری مواد در شرایط خاصی دارند.
مسؤولان کاری نکردند، همراهی مردم بود!
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه این مؤثر بودن را نیز مردم با کاهش مصرف رقم زدهاند نه مسؤولان، خاطرنشان کرد: جای تأسف است در کشوری که ادعای افتتاح چندین پروژه در روز دارد، مسؤولان تولید برق چه میکردند که نتوانستند پیشبینی گرما و کمبود برق را در این روزها داشته باشند؟ کاش قبل از این اتفاقات، شرایط برای صنعتگر، دامدار، مرغدار و کشاورز بیان میشد تا آنان نیز برای خود تدابیر لازم را انجام دهند.
روشنک با تأکید بر اینکه خاموشی و قطعیها کمتر شده ولی تمام نشده است، ادامه داد: سوءمدیریت مدیران و عدم هشدار و برنامهریزی درست آنان، شرایط فعلی را رقم زده است از این رو مسؤولان قضائی و کنترل نظارتی در کشور باید این موارد را بررسی کنند تا اگر خرابکاری یا سوءمدیریتی در کار بوده، مشخص شود.
صنایع؛ قربانی اول
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: چرا در چنین اتفاقاتی اولین جایی که قربانی میشود بخش اقتصاد، صنایع، دامداری، کشاورزی، هتلداری و معدن و سایر بنگاههای اقتصادی است؟ این اشتباه است و در عمل خسارات سنگینی به کشور تحمیل میکند، اگر جادهای خراب باشد، میتوان از جاده فرعی تردد کرد ولی آب و برق از زیرساختهای اصلی در تولید کشور هستند و جایگزینی ندارند.
برای پیگیری رسانهای یک دغدغه به بزرگی «تولید» در سال «مانعزداییها» از آن، به سراغ حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفتیم تا از آخرین وضعیت پیگیری این مسئله در حوزه صنایع از سوی نمایندگان مردم در مجلس جویا شویم.
ضعف عملکرد وزارت نیرو؛ از وزیر پاسخ خواستیم
پژمانفر به خبرنگار مهر گفت: در بررسیهای کمیسیون اصل ۹۰، یکی از مهمترین عواملی که منجر به این امر شده، ضعف عملکرد وزارت نیرو و ترک فعلهایی ارزیابی شده که در انجام وظایف خود داشتهاند.
در بررسیهای کمیسیون اصل ۹۰، یکی از مهمترین عواملی که منجر به این امر شده، ضعف عملکرد وزارت نیرو و ترک فعلهایی ارزیابی شده که در انجام وظایف خود داشتهاند
وی تأکید کرد: در حال بررسی و پیگیری مصرانه این امر هستیم چنانکه برای بار دوم، وزیر نیرو را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار کردهایم که در این خصوص پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به خاموشیها و آسیبهایی که به حوزه صنایع وارد شده است، گفت: میتوان برای کاهش آسیبها برنامهریزی کرد از این رو اگر در ۶ ساعت پیک مصرف، فعالیت صنایع را کنار بگذاریم، میتوان برای بقیه ساعتها حداکثر استفاده را برای بخش تولید داشت.
وی با اشاره به شرایط جوی و گرمایی که سبب افزایش میزان مصرف انرژی شده است، ابراز کرد: باید این قضیه را مدیریت کرد و مردم نیز حداکثر مشارکت را داشته باشند که صنایع با مشکل کمتری مواجه شوند.
پژمانفر تأکید کرد: در حال پیگیری این امر هستیم که چرا تولید انرژی در کشور کاهش یافته که آسیبهای بسیاری به بخش کشاورزی، دامداری و صنایع و خدمات وارد کرده است.
تولید انرژی در کشور کاهش یافته و به دلیل گرمای بیسابقه و شدید، مصرف آن نیز چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت افزایش چشمگیری داشته است اما اینکه چرا تولید انرژی آنهم در شرایطی که بهراحتی میتوان با توجه به پیشبینیها، مصرف را تخمین زد، کاهش یافته، امری است که نمایندگان مردم در حال پیگیری آن هستند اما مسئله مهمتر، خاموش نشدن چراغ صنایع و تولید در کشور است که نیاز به مدیریت عمومی دارد.
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