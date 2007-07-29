شاه حسینی مدیر عامل فارابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست هیئت امنا بنیاد سینمایی فارابی که عصر امروز با حضور اعضا در معاوتت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد، حاضران با پذیرش استعفا رضاداد، شاه حسینی را به عنوان جانشین وی در سمت مدیر عاملی فارابی منصوب کردند.

نخستین جلسه هیئت امنا فارابی برای بررسی موضوع استعفا رضاداد و انتخاب جانشین وی 27 تیرماه برگزار شد و بدون دسترسی به نتیجه ای خاص پایان یافت. رضاداد حدود دو هفته پیش از سمت مدیر عاملی فارابی استعفا کرده بود.

شاه حسینی از مدیران سابق تلویزیون است که در فاصله سال های 74 تا 85 به عنوان مدیر گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما فعالیت کرد و در بخش عمده این ایام نیز با محمدرضا جعفری جلوه مدیر آن زمان شبکه یک و معاون سینمایی فعلی همکاری داشته است.