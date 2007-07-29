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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۳:۰۹

شاه حسینی مدیر عامل فارابی شد

شاه حسینی مدیر عامل فارابی شد

در پایان دومین نشست هیئت امناء بنیاد سینمایی فارابی برای بررسی استعفاء علیرضا رضاداد و تعیین جانشین وی، مجید شاه حسینی با اکثریت آراء به عنوان مدیر عامل جدید فارابی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست هیئت امنا بنیاد سینمایی فارابی که عصر امروز با حضور اعضا در معاوتت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد، حاضران با پذیرش استعفا رضاداد، شاه حسینی را به عنوان جانشین وی در سمت مدیر عاملی فارابی منصوب کردند.

نخستین جلسه هیئت امنا فارابی برای بررسی موضوع استعفا رضاداد و انتخاب جانشین وی 27 تیرماه برگزار شد و بدون دسترسی به نتیجه ای خاص پایان یافت. رضاداد حدود دو هفته پیش از سمت مدیر عاملی فارابی استعفا کرده بود.

شاه حسینی از مدیران سابق تلویزیون است که در فاصله سال های 74 تا 85 به عنوان مدیر گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما فعالیت کرد و در بخش عمده این ایام نیز با محمدرضا جعفری جلوه مدیر آن زمان شبکه یک و معاون سینمایی فعلی همکاری داشته است.

کد مطلب 525988

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