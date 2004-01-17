اخبار كوتاه فرهنگي ، هنري

* خانه ملك شهرري ، يادگار ارزشمند معماري دوران قاجار - به شماره 10407 در فهرست آثار ملي ايران قرار گرفت.

اين اثر در گذشته در دل باغ بزرگ و مصفايي معروف به باغ ملك قرار داشته است اما در حال حاضر از باغ مورد اشاره به دليل ساخت و سازهاي فراوان پيرامون عمارت داخلي آن ، اثري نيست اين عمارت قديمي در شهر ري ، خيابان شهيد فدائي ، كوچه باغ ملك واقع شده است.

خانه ملك فعلي شامل دو عمارت شرقي و غربي است و نماي هر دو عمارت در حال حاضر يا تغيير يافته و يا تخريب شده است

اين اثر تاريخي در حال حاضر در مالكيت بنياد مستضعفان وجانبازان قرار دارد.









* هفتاد و سومين نشست هفته كانون ادبيات ايران كه به شعر خواني و نقد و بررسي شعر خواني و نقد و بررسي شعر اختصاص دارد ، دوشنبه 29 دي ماه ساعت 4 عصر در يوسف آباد، فرهنگسراي دانشجو (شفق) برگزار مي شود.

در اين نشست مجموعه شعر" بفرماييد بنشينيد صندلي عزيز" سروده اكبر اكسير، با حضور عمران صلاحي ، كيومرث منشي زاده، محمد رمضاني فرخاني و ... نقد و بررسي مي شود.

ورود كليه شاعران و علاقمندان به شعر دراين نشست آزاد اعلام شده است.







* سي و چهارمين جلسه نقد و بررسي كتاب دفاع مقدس با نقد و بررسي مجدد كتاب خبرنگار جنگي مجموعه خاطرات خانم كاظم زاده كه توسط رضا رييسي بازنويسي شده است ، ساعت سه بعدازظهر روز دوشنبه 29/10/82 در محل بيناد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس واقع در خيابان مطهري ابتداي خيابان ميرعماد پلاك 4 برگزار مي شود.

اين كتاب در ماه قبل با حضور 70 تن از نويسندگان و منتقدين در سالن ارشاد اسلامي شهرستان قصر شيرين برگزار شده بود كه بنا به درخواست آنان قرار بر نقد و بررسي مجدد كتاب گذاشته شد. از عموم نويسندگان و منتقدين و علاقمندان دعوت شده است.







* فرهنگسراي ملل ( امير كبير) اقدام به برگزاري نمايشگاه عكس آثار پونه پور قاسمي و زينب اللهيار با موضوع زلزله بم نموده است.

اين نمايشگاه روز 28 ديماه افتتاح و تا 8 بهمن ماه ادامه خواهد يافت. تعداد آثار ارايه شده 30 قطعه عكس بوده و علاقه مندان مي توانند از ساعت 9- 12 و 15 - 18 هر روز از اين نمايشگاه ديدن نمايند.

اين فرهنگسرا در بزرگراه آيت الله صدر ، ميدان پيروز، خيابان قيطريه ، پارك قيطريه واقع شده است.