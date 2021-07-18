سجاد انوشیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساخت خانه وزنه‌برداری در اردبیل که از سال ۸۸ شروع شده همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان پروژه اولویت‌دار نیمه‌تمام عمرانی در بخش ورزش تکمیل خانه وزنه‌برداری اردبیل در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا هفته دولت با پیشرفت ۹۰ درصد این پروژه تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با بهره‌برداری از خانه وزنه‌برداری اردبیل که در حقیقت آکادمی تخصصی برای وزنه‌برداران خواهد بود، ورزشکاران این رشته می‌توانند به راحتی از فضای فراهم شده به صورت تخصصی استفاده کنند.

انوشیروانی به احداث دومین خانه وزنه‌برداری در پارس‌آباد نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه از پیشرفت ۲۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته و تلاشمان بر این است تا دهه فجر خانه وزنه‌برداری پارس‌آباد را نیز تکمیل و افتتاح کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: این خانه‌های وزنه‌برداری دارای امکانات متنوع و تخصصی خواهد بود که در حد وسع برای علاقمندان رشته وزنه‌برداری تدارک دیده شده تا از آن به نفع قهرمانی‌های ملی و بین‌المللی استفاده کنند.

انوشیروانی اضافه کرد: این مجموعه‌ها شامل سرویس‌های بهداشتی، رستوران، اتاق استراحت ورزشکاران و داوران و همچنین سالن مسابقات است و برای برگزاری همایش‌های بزرگ با ظرفیت ۵۰۰ نفر نیز سالنی مناسب طراحی شده است.

وی بیان کرد: در کنار تدارک برنامه‌های آموزشی، سعی خواهد شد تا ورزشکاران به صورت تخصصی در این رشته از خانه وزنه‌برداری و آکادمی طراحی در این زمینه در جهت رشد و بالندگی خود استفاده کنند.

انوشیروانی ادامه داد: استان اردبیل یکی از قطب‌های اصلی کشور در رشته وزنه‌برداری است که قطعاً با استعدادهای شناسایی شده در رده سنی نوجوانان و جوانان در آینده قهرمانی‌های بیشتری را از این استان در سطح ملی و جهانی مشاهده خواهیم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد: وزنه‌برداری با توجه به اینکه رشته تخصصی است، در بحث استعدادیابی نیز با همکاری آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی موضوعات به صورت جدی دنبال می‌شود که انتظار می‌رود با رفع کرونا بحث استعدادیابی و آموزش نوجوانان و جوانان در این رشته بیشتر مورد توجه قرار گیرد.