پاسخ رئیس جمهوری منتخب به پیام تبریک رئیس دفتر تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای از پیام تبریک حجت‌الاسلام احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قدردانی کرد.

متن نامه به این شرح است:

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای احمد واعظی دامت برکاته

رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

احتراماً پیام تبریک جنابعالی به مناسبت اعتماد مردم شریف ایران اسلامی و انتخاب اینجانب به عنوان رئیس جمهور و خادم این ملت بزرگ واصل و موجب امتنان گردید.

همچنان که رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) فرمودند: «پیروز انتخابات، مردم آگاه و زمان شناس هستند که بر اساس وظیفه الهی، سیاسی، در این میدان حاضر شده و حماسه‌ای دیگر آفریدند»،

اکنون در انجام مسئولیتی که به اینجانب محول گردیده، ضمن استمداد از پروردگار متعال و اهل بیت (ع)، امیدوارم همواره از پیشنهادات سازنده جنابعالی بهره‌مند و بیش از پیش مشمول دعای خیرتان باشم.

سلامتی و دوام توفیق شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.