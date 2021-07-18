واکنش وزارت خارجه آمریکا به اظهارات عراقچی درباره مذاکرات وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا به صحبتهای عباس عراقچی درباره زمان دور هفتم مذاکرات وین پیرامون احیای برجام واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که هدف از این اظهارات فرار از سرزنش درباره بن بست کنونی مذاکرات است.
در این بیانیه ادعا شده است که آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات هستهای در وین است.
این بیانیه میافزاید: هدف از اظهارات مسئول ایرانی درباره اتباع آمریکایی بازداشتی در ایران دادن امید واهی به خانوادههای آنهاست و هنوز توافقی در خصوص زندانیان بین طرفین حاصل نشده است.
گفتنی است که معاون وزیر امور خارجه نوشت: آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا میباشد - با برجام را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام در توئیتر نوشت: ما در دوران انتقالی به سر میبریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است. روشن است که گفتوگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای هر دموکراسی است.
وی تصریح کرد: آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا میباشد - با برجام را متوقف کنند. تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن، باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق میشود.
رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام خاطرنشان کرد: ده فرد زندانی از همه طرفها میتوانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده، عمل کنند.
نظر شما