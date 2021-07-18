واکنش وزارت خارجه آمریکا به اظهارات عراقچی درباره مذاکرات وین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام در توئیتر نوشت: ما در دوران انتقالی به سر می‌بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است. روشن است که گفت‌وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای هر دموکراسی است.

وی تصریح کرد: آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا می‌باشد - با برجام را متوقف کنند. تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن، باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق می‌شود.

رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام خاطرنشان کرد: ده فرد زندانی از همه طرف‌ها می‌توانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده، عمل کنند.