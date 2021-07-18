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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۸:۱۶

نماینده اسفراین در مجلس مطرح کرد؛

چهار بانده شدن محور اسفراین به بجنورد در انتظار تزریق اعتبار

چهار بانده شدن محور اسفراین به بجنورد در انتظار تزریق اعتبار

اسفراین- نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: اعتبار چهار بانده شدن محور پر تردد اسفراین به بجنورد در صورتی که زودتر از موعد مقرر تزریق شود، پیش از ۱۸ ماه پایان خواهد یافت.

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور شلوغ اسفراین به بجنورد که یکی از شهرهای مهم و صنعتی استان است دارای مسیری پر رفت و آمد و جاده‌ای کوهستانی بوده و باید هر چه سریع‌تر چهار خطه شدن آن در دستور برنامه دولت قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین گفت: محور اسفراین بجنورد و بالعکس از هر طرف ۱۰ کیلومتر باید انجام شود که این محور از سمت اسفراین با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد تومان به مناقصه گذاشته و پیمانکار عملاً ۱۸ ماه فرصت دارد که پروژه را به پایان برساند.

وی تصریح کرد: در صورت افزایش اعتبار کیلومتر بیشتری به این طرح اضافه خواهد شد.

حسین پور خاطر نشان کرد: پیمانکار می‌تواند با تزریق اعتبار در حدود یک سال پروژه را به اتمام برساند.

کد مطلب 5260189

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