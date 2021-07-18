چهار بانده شدن محور اسفراین به بجنورد در انتظار تزریق اعتبار

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور شلوغ اسفراین به بجنورد که یکی از شهرهای مهم و صنعتی استان است دارای مسیری پر رفت و آمد و جاده‌ای کوهستانی بوده و باید هر چه سریع‌تر چهار خطه شدن آن در دستور برنامه دولت قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین گفت: محور اسفراین بجنورد و بالعکس از هر طرف ۱۰ کیلومتر باید انجام شود که این محور از سمت اسفراین با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد تومان به مناقصه گذاشته و پیمانکار عملاً ۱۸ ماه فرصت دارد که پروژه را به پایان برساند.

وی تصریح کرد: در صورت افزایش اعتبار کیلومتر بیشتری به این طرح اضافه خواهد شد.

حسین پور خاطر نشان کرد: پیمانکار می‌تواند با تزریق اعتبار در حدود یک سال پروژه را به اتمام برساند.