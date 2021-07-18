استارت آزادکاران المپیکی بعد از اردوی تفریحی کردان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، ۶ ملی پوش المپیکی کشورمان بعد از پایان چهاردهمین اردوی خود راهی منطقه کردان کرج شدند تا چند روز به استراحت و تفریح بپردازند. البته با تاکید کادر فنی و متولیان فدراسیون کشتی قرار شد تا این آزادکاران بعد از اردوی قبلی به جای رفتن به شهر و دیار خود در شرایط قرنطینه اردویی بمانند و روزهای پایانی تا اعزام به توکیو را همچنان با محدودیت‌های کرونایی سپری کنند.

بر این اساس مرحله پایانی اردوی آزادکاران ملی‌پوش برای حضور در المپیک توکیو از فردا ۲۸ تیرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده آغاز می‌شود که این تیم بعد از اردوی مذکور در روز ۸ مردادماه راهی ژاپن خواهند شد.

رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در وزن ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ۶ آزادکار المپیکی ایران هستند که با سرمربیگری غلامرضا محمدی در این آوردگاه بزرگ به میدان خواهند رفت.

در همین راستا غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی آزاد در آستانه آغاز اردوی پایانی مسافران المپیک گفت: اردوی سیزدهم ما که به پایان رسید، بچه‌ها چند روز به شهرهای خود رفتند تا در کنار خانواده‌هایشان باشند چون می‌دانستند که دیگر نمی‌توانند از اردوهای پایانی به مرخصی بروند. در این مدت همه اردونشینان در کنار هم استراحت فعال داشتند تا تمرکز بچه‌ها روی کار آنالیز باشد. همچنین تقسیم‌بندی فنی انجام شده و کشتی‌گیران می‌دانند تمام مسائل را با کدام مربی مطرح کنند.

وی افزود: ما هفت هشت ماه در اردو بودیم و کار سختی را پشت سر گذاشتیم. هر کاری را احساس می‌کردیم باید انجام بدهیم، انجام دادیم. امیدوارم بچه‌ها در توکیو بهترین عملکردشان را داشته باشند که منجر به موفقیت شود و حتی برای لحظه‌ای لبخند شادی بر لب مردم بیاید. ما آماده جنگیم و این قول را به همه مردم می‌دهیم که با تمام وجود می‌جنگیم. تک تک بچه‌ها برای شادی دل مردم، تا سرحد توان مبارزه می‌کنند و امیدوارم خدا هم کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده پانزدهمین و آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک توکیو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) امیرحسین شامی (البرز)

۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) محمدصادق فیروزپور (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) سجاد غلامی (البرز)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (مازندران) مجتبی گلیج (مازندران) سجاد عزیزی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) عباس فروتن (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری، حسن طهماسبی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

مربی بدنساز: مرتضی بهرامی نژاد

ماساژور: سجاد امیری

پزشک: تورج ملک محمدی

مدیر فنی: محسن کاوه