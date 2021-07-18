مسؤول برگزاری هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام نجف لک زایی در این حکم خطاب به حجت الاسلام موسیالرضا تیموری آورده است:
با احترام، نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند علمی و مدیریتی به موجب این حکم به عنوان «مسئول برگزاری برنامههای هفته پژوهش و فناوری و هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی» منصوب میشوید.
انتظار میرود با تشکیل کمیتهها و کارگروههای مورد نیاز و برقراری تعامل با معاونتها، مدیریتها، شعب و مراکز دفتر تبلیغات اسلامی و بخشهای مختلف پژوهشگاه شاهد برگزاری باشکوه نمایشگاه و برنامههای آن باشیم.
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