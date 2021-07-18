  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۲

در حکمی از معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی قم؛

مسؤول برگزاری هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری منصوب شد

مسؤول برگزاری هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری منصوب شد

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم طی حکمی موسی الرضا تیموری را به عنوان «مسئول برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری و هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام نجف لک زایی در این حکم خطاب به حجت الاسلام موسی‌الرضا تیموری آورده است:

با احترام، نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزش‌مند علمی و مدیریتی به موجب این حکم به عنوان «مسئول برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری و هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مورد نیاز و برقراری تعامل با معاونت‌ها، مدیریت‌ها، شعب و مراکز دفتر تبلیغات اسلامی و بخش‌های مختلف پژوهشگاه شاهد برگزاری باشکوه نمایشگاه و برنامه‌های آن باشیم.

کد مطلب 5260195
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها